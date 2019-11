Laser a kyslík. Nový způsob „vypálení“ gynekologických chorob

Vědci z Národní výzkumné jaderné univerzity MIFI spolu s kolegy z Moskevské nemocnice č. 40 navrhli způsob, který pomůže v léčbě leukoplakie pomocí kombinovaného ozáření a fluorescence. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopisu Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.

Vědci použili způsoby fluorescentní diagnostiky (FD) a fotodynamické terapie (FDT). Tampón z gázy se namáčí v roztoku světlocitlivé látky (fotosenzibilizátoru) a přikládá se k nádoru na dobu dvou nebo tří hodin.

Patologické buňky hromadí tyto látky v mnohem větším množství než zdravé. Když větší část fotosenzibilizátoru opustí normální buňky, zůstane v nemocných.

Postižený úsek je podroben vlivu kombinovaného záření, jež se skládá z krátkých světelných impulsů a měkkého červeného světla ze světelných diod.

Fotosenzibilizátor pohlcuje záření a aktivizuje molekulární kyslík rozpuštěný v tkáních organismu. Kyslík přechází z tripletního stavu do singletního, ve kterém má mocné okysličující vlastnosti, pak ničí buňky patologické tkáně a vytváří příznivé podmínky pro aktivaci imunity.

„FDT je způsob, který zachrání nemocný orgán, a již prokázal svoji účinnost, což potvrzují kladné výsledky u více než 700 pacientek,“ sdělil úřadující šéf katedry laserových mikro-, nano- a biotechnologií MIFI Viktor Loščenov.

Záření, jež vzniká při aktivaci fotosenzibilizátoru, se registruje pomocí spektroskopických metod a umožňuje přesně určit hranice postižené tkáně.

Podle jeho slov svědčí výsledky daného způsobu léčby o velkém potenciálu aplikace těchto slibných technologií v prevenci vzniku zhoubných nádorů a v léčbě leukoplakie.

Vědci dnes zdokonalují daný způsob, aby vyvinuli optimální technologii odhadu účinnosti laserové terapie bezprostředně během procedury a současně na všech postižených úsecích. Pomůže to včas změnit taktiku léčby a vyhnout se nedostatečnému ozáření nebo naopak přílišnému, jež by mohlo způsobit recidivu nebo nekrózu. Je to zvlášť důležité pro aplikaci technologie FDT při takových nebezpečných chorobách jako rakovina a předrakovinový stav děložního čípku.