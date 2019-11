Tajemné bojové vozidlo americké armády bylo posláno na Aljašku

Předpokládá se, že nové vozidlo míří do testovacího centra ve Fort Greely, které se nachází na Aljašce. Informoval o tom vojenský časopis Defence Blog. Právě v tomto centru probíhá testování vojenského vybavení při nízkých teplotách. Ve Fort Greely se nachází i vojenská základna USA.

Uvádí se, že o tomto nejnovějším vojenském stroji toho není moc známo. Jedná se však o vozidlo na housenkovém pásu. Karoserie automobilu je s největší pravděpodobností vyrobena na základě ultra lehké a velmi pevné hliníkové slitiny. Podobnými technologiemi se zabývá firma Concurrent Technologies Corporation (CTC). Ta vytváří speciální přísady do slitin, které nakonec rozšiřují seznam užitečných vlastností materiálu. Kromě toho používají tavné svařování – ohřev materiálu, ke kterému dochází v důsledku tření.

Společnost Concurrent Technologies Corp v polovině září roku 2017 obdržela kontrakt Friction Stir Welded Hull Manufacturing Prototype (Prototyp výroby svařovaného trupu s třením), na jehož základě spolupracuje s americkým výzkumným, vývojovým a inženýrským střediskem tankových vozidel U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TARDEC).

Organizace údajně vytváří tělo bojového vozidla v rámci programu NGCV (Next Generation Combat Vehicle), které by mělo nahradit bojové vozidlo M2 Bradley armády Spojených států amerických, které je využíváno již od poloviny sedmdesátých let.

Americké vrtulníky do Česka

Česká armáda plánuje obnovit letecké stroje a chce nakoupit 12 amerických vrtulníků. Jde o nákup, o němž rozhodlo ministerstvo obrany v srpnu. Jedná se o 12 helikoptér za 17,6 miliardy korun od americké firmy Bell. Dodávka, která má být uskutečněna v roce 2023, zahrnuje systém H1, jenž tvoří osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper.

Na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR v Mošnově ministr obrany ČR Lubomír Metnar oznámil, že smlouva o dodávce by měla být podepsána v tomto roce. Po realizaci tohoto záměru budou nahrazeny bitevní vrtulníky Mi-24/35.