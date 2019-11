Bran Stark měl rozhodujícím způsobem přispět v bitvě o Zimohrad. Tvůrci Hry o trůny mu to však nedovolili

Podle Česko-Slovenské filmové databáze má osmá série seriálu hodnocení pouhých 63 %. Poslední díl je dokonce hodnocen pouze 57 %. Nicméně jak odhalil Express, v některých ohledech mohl být seriál poněkud zajímavější. Konkrétně se jedná o postavu Brana Starka a jeho nevyužité schopnosti v bitvě o Zimohrad.

Bitva o Zimohrad

Ve třetím dílu poslední série se strhla epická bitva o Zimohrad. Aliance Seveřanů, Divokých, Dothraků a Neposkvrněných brání Sedm království proti vpádu Bílých chodců pod vedením samotného Nočního krále.

Zatímco obranu Zimohradu vedou Daenerys a Jon Sníh, je to Arya Stark, která zasadí poslední ránu. Přesto fanoušci Hry o trůny čekali, že Bran Stark bude hrát důležitou roli v epické bitvě. Byl to totiž on, po kom Noční král šel. Mnozí doufali, že využije své schopnosti měniče, aby zachránil alespoň některé ze svých bojovníků ze spárů smrti.

K veliké škodě k tomu ale nedošlo a Bran pouze využije hejno krkavců, aby získal přehled nad bojištěm.

Nicméně scénář, který byl nedávno zveřejněn, odhaluje, že Branovy schopnosti měly být klíčové pro úspěch bitvy. Podle scénáře měl Bran zraky havranů zjistit, co se děje.

„Obrovské hejno havranů, větší než minule (7. série, 5. epizoda), se slétává k Zimohradu. Všechny řídí Bran,“ cituje Express ze scénáře.

To nejspíše umožní Branovi vidět, kde se nachází Daenerys a Jon během bitvy. Bohužel diváci viděli pouze polovinu zápletky s havrany a nikdy nezjistili, zda měl Bran nějaké eso v rukávu poté, co si z ptačí perspektivy prohlédl bojiště.

Záhady seriálu Hra o trůny

Není to první epizoda, o které fanoušci epického seriálu HBO horlivě diskutují. Dříve Sputnik psal o teoriích, které se objevily kolem postavy Melisandry z Ašaje. Ta totiž v seriálu z ničeho nic mizí uprostřed sedmé série. Podle uživatelů Redditu se nejspíše vypravila do Volantisu, aby nabrala síly a naučila se nová kouzla, která se jí hodila v osmé sérii, kde se zase objeví, aby pomohla bránit Zimohrad.

Kromě toho fanoušci čekají na dopsání knižní předlohy spisovatelem Georgem R. R. Martinem. Ten v jednom ze svých posledních rozhovorů naznačil, že by mohlo dojít ke smrti Jona Sníha.

Martin v rozhovoru mluvil o své lásce k vlkům a právě Starkové jsou s vlky úzce spjati.

„Líbí se mi, že jsou sociálními zvířaty a mají svou smečku,“ uvedl. „Nejsou osamělí lovci. Mají vlastní společnost a vlastní smečku. Spolupracují,“ řekl Martin. „Víte, když přijde zima, zvedne se studený vítr, vlci samotáři umřou, ale smečka přežije,“ dodal. „Lidé by to měli mít taky na paměti. Navzájem se potřebujeme. Všichni potřebujeme smečku.“

Mnozí v tom shlédli tragický osud Jona Sněha, který se svým zlovlkem Duchem opustil svou „smečku“.