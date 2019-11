Macron prohlásil, že svět zažívá krizi mezinárodního systému

„Domnívám se, že nyní zažíváme bezprecedentní krizi našeho mezinárodního systému,“ řekl lídr Francie.

Podle jeho slov je tatospojována s úplně novými výzvami. „Existuje vnitřní krize našeho systému... Potýkáme se s krizí globálního politického a ekonomického systému,“ dodal k věci.

Mimo jiné francouzský vůdce zdůraznil, že systém vytvořený po druhé světové válce byla efektivní v průběhu 70. let.

„V posledních letech se však ukázalo, že se objevily nové nerovnosti, někdy i v našich komunitách, roztříštily moderní společenství, vytvořily krizi našich demokracií a pochybnosti ve všech západních demokraciích. To oživilo jednostrannou politiku těch, kteří byli garantem tohoto mezinárodního systému. A v současné době, pokud to tak mohu říci, zažíváme vnitřní krizi systému. Z ekonomického a politického hlediska je tedy tento systém v krizi,“ vysvětlil svůj názor.

Pařížské mírové fórum

V úterý začalo již druhé Pařížské mírové fórum, kterého se má zúčastní asi 30 nejvyšší představitelů států a vlád. Dané fórum se koná ve Velké síni veřejného parku Parc de la Villette v Paříži.

Macronovo dřívější prohlášení

Uvádí se, že na slavnostním zahájení vystoupila nedávno zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, viceprezident Čínské lidové republiky Wang Čchi-šan či prezident Demokratické republiky Kongo (KDR) Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Nedávné prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle kterého se „NATO nachází ve stavu mozkové mrtvice“, se stalo tématem mnohým diskuzí. Například v pořadu Otázky Václava Moravce se tomuto výroku věnovala evropská komisařka Věra Jourová, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel a právní filozof Jiří Přibáň.

Diskutující se shodli na tom, že z těchto slov museli mít v Kremlu radost, což francouzskému prezidentovi vyčetli.

„Osobně si myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, že se v Kremlu bude slavit. Já si myslím, že toto byla pro Kreml dobrá zpráva. EU jasně říká, že NATO je náš dobrý partner, že nebudeme budovat paralelní strukturu, ale také to, že si občané přejí, aby se více investovalo do obrany,“ podotkla Jourová.

Česká komisařka dodala, že po roce 2020 by na budování společné obrany z evropského rozpočtu mohlo jít až 17 miliard eur.

Podobně reagoval i Petr Pavel, který se domnívá, že se francouzský prezident tímto způsobem snaží zvýšit svou váhu v Evropské unii. Snaží se také zvýšit roli EU v obranné politice, čímž narušuje jednotu Severoatlantické aliance.

„Souhlasím s tím, že z toho jistě měli v Kremlu radost, protože to narušuje jednotu Aliance a nahrává to tomu plánu prezidenta Putina ve stylu rozděl a panuj,“ poznamenal generál.

„Představa, že by měla Evropská unie nabýt i dimenze v rámci kolektivní obrany, je v rozporu s tím, co dosud EU prohlašuje,“ řekl dále Pavel. „Pokud by mělo dojít k tomu, že Evropská unie skutečně bude mít ambici převzít odpovědnost za kolektivní obranu, pak bude muset vybudovat struktury, které budou do značné míry paralelní s NATO, a tím neuděláme silnější ani Severoatlantickou alianci, ani Evropskou unii, naopak NATO oslabíme a EU neučiníme tak silnou, aby toho byla schopna,“ dodal.

Přibáň chápe Macronovo prohlášení jako výzvu, jak přimět Evropu, aby se začala více starat o svou bezpečnost. Rusko se podle něj snaží být velmocí, ale nemá vojensky a ekonomicky na to, aby se vyrovnalo NATO a EU. Proto se snaží své okolí ovlivňovat šířením dezinformací.