Letadlo s Moralesem přistálo v Mexiku. Bývalý prezident prohlásil, že na něj chtěli spáchat atentát

Bývalý prezident Bolívie Evo Morales dorazil do hlavního města Mexika, kde mu byl zajištěn politický azyl. U letadla ho přivítal mexický ministr zahraničních věcí, Marcelo Ebrard. O události informoval zpravodaj Sputniku.

Podle zpravodaje Sputniku měl Evo Morales vystoupil z letadla a zamávat novinářům, kteří čekali na jeho příjezd.

Poté svržený bolivijský prezident uvedl, že mu Mexiko v podstatě zachránilo život. Rovněž promluvil o tom, že se stal terčem spiknutí, jehož cílem byla jeho smrt. Nakonec prozradil, že jeho dům v Bolívii, stejně jako domy jeho sester, byly vykradeny.

Uvádí se, že se bývalý prezident Bolívie do Mexika dostal na palubě letadla, které patří mexickému letectvu. To mělo údajně letět z bolivijského města Chimoré. Spolu s Moralesem do Mexika zamířil také bývalý viceprezident Bolívie.

Ministr Ebrard na tiskové konferenci následně uvedl, že byl Moralesův let provázen několika komplikacemi. Letadlu prý bylo v Peru odepřeno natankovat, proto musel stroj za tímto účelem přistát v Paraguayi.

Bývalý bolivijský prezident Evo Morales rezignoval v neděli 10. listopadu. Stalo se tak poté, co se národní ozbrojené síly postavily na stranu demonstrantů, kteří protestovali proti jeho zvolení již na čtvrté funkční období. Protesty vypukly po tom, co mezinárodní pozorovatelé ve volbách objevili „závažné nesrovnalosti“.

Změna vlády v Bolívii

Po prezidentských volbách 20. října vypukly v Bolívii nepokoje, jež trvají dodnes. Ve třech velkých městech, Santa Cruz dela Sierra, Sucre a Cochabamba, se k protestujícím připojili policisté. Armáda vyzvala Moralese, aby rezignoval kvůli zajištění stability v zemi.

Příčinou nepokojů byly výsledky sčítání hlasů. Podle údajů Nejvyššího volebního soudu překonal Morales s minimálním předstihem hranici prvního kola a byl zvolen na čtvrté volební období. Jeho hlavní soupeř Carlos Mesa tyto výsledky neuznal.

Prezident vypsal kvůli nepokojům nové volby, ale pak oznámil svoji rezignaci. Demisi podal také viceprezident Álvaro García Linera a předsedové obou komor parlamentu.

Moci se pak ujala druhá vicepředsedkyně senátu, zástupkyně opozice Jeanine Áñez, která vypsala nové prezidentské volby.

Vedení Kuby, Venezuely, Mexika a také zvolený prezident Argentiny Alberto Fernández tyto události odsoudili a označili za státní převrat.