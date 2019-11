Ruští vědci z pigmentu mořských hub získali sloučeniny, které likvidují rakovinové buňky

Podle zveřejněných informací chemici Školy přírodních věd Dálněvýchodní federální univerzity vyvinuli novou metodu syntézy derivátů fascaplisinu – pigmentu na základě sloučenin mořských hub. Díky tomu vědci poprvé získali dostatečný počet sloučenin pro výzkum.

Uvádí se, že 14-bromretikulatin, který byl poprvé získán v Dálněvýchodní federální univerzitě, selektivně ovlivňuje bakterie Pseudomonas Aeruginosa, která je odolná vůči mnohým druhům antibiotik. Sloučeniny také vedou ke smrti buněk rakoviny kůže (melanomy), rakoviny konečníku a rakoviny prostaty. 3,10-dibromfaskaplizin dokáže potlačovat metabolismus buněk rakoviny prostaty při koncentracích sedmkrát nižších, než jsou ty, které vedou k likvidaci jejich buněčných membrán, uvádí se ve zprávě.

Negativní vliv na buňky organismu

Látka může být potenciálně využívána na selektivní léčbu rakoviny bez negativního vlivu na buňky organismu, uvádí univerzita.

Docent katedry organické chemie Školy přírodních věd Dálněvýchodní federální univerzity Maxim Židkov poznamenal, že je příliš brzy na to, abychom mohli mluvit o vytvoření nového léku. Na základě získaných výsledků vědci plánují syntetizovat novou sérii derivátů fascaplisinu a provést laboratorní testy na myších.

Fascaplisin byl poprvé získán z mořské houby Fascaplysinopsis sp. v roce 1988, od té doby je podroben důkladnému průzkumu. Tato sloučenina efektivně potlačuje růst různých druhů rakovinových buněk a disponuje protibakteriálními, protiplísňovými i umrtvujícími účinky. Zároveň je fascaplisin toxický vůči zdravým buňkám, což omezuje jeho použití.

Zastavení šíření rakoviny

Američtí vědci z Biomedicínského výzkumného centra Cornellovy univerzity a Presbyteriánské nemocnice v New Yorku objevili vlastnosti proteinů, které napomáhají rakovinovým buňkám šířit se do mozku.

Vědci zjistili, že protein CEMIP pobízí krevní cévy a rezidentní imunní buňky k produkci zánětlivých molekul, které pomáhají rakovinovým buňkám metastázovat do mozku. Pokusy na zvířatech ukázaly, že blokování tohoto proteinu brzdí proces šíření metastáz do mozku. Je třeba poznamenat, že k většině úmrtí souvisejících s rakovinou dochází v důsledku šíření rakovinových buněk do dalších orgánů.

Jedním z nejnebezpečnějších případů jsou metastázy v mozku. Vědci naznačují, že kontrola proteinu CEMIP pomůže lékařům léčit rakovinu a předvídat rizika.