Polsko otevírá dveře pro lékaře z Ukrajiny a Běloruska. Polští lékaři očekávají patřičné platy

V Polsku je nedostatek zdravotnického personálu. Podle odhadů Hlavní lékařské komory je nutných asi 68 tisíc odborníků. Situace by se mohla změnit po zjednodušení pravidel pro přijímání lékařů ze zemí mimo EU, včetně lékařů z Ukrajiny a Běloruska. Na jedné straně bude v zemi více lékařů, na straně druhé vláda nezvýší platy polských lékařů.

Lékařka na pohotovosti a členka Národní lékařské unie Katarzyna Pikulska, která poskytla Sputniku komentář, je o tom přesvědčena. „Polská vláda spoléhá na to, že lékaři z Ukrajiny a Běloruska nebudou mít tak velká finanční očekávání jako specialisté z Polska. Proto je jednodušší usnadnit postup nostrifikace diplomů pro odborníky z Východu, než zvýšit plat polských lékařů,“ vysvětluje.

„Lukašenko má pravdu“

Pikulska není překvapena, proč plány ze strany polské vlády kritizoval běloruský prezident. Podle portálu Wirtualna Polska navrhl Lukašenko polské vládě, aby postupovala následovně:

„Nakrmte své lékaře, aby léčili vaše občany.“ A obecně poznamenal: „Často se tvrdí, že Bělorusko si má brát příklad z Polska. Pokud se tedy tento stát tak dobře rozvíjí, proč mají takový zájem o specialisty z Běloruska, z 'diktatury'?“

​Podle Katarzyny Pikulské má „Lukašenko pravdu“. „Polská vláda očekává, že poté, co běloruští a ukrajinští lékaři přijedou do Polska, nebudou očekávat velké výplaty a spokojí se s tím, co mají. Málo síly, touhy a odborníci z Východu pochopí, jak tento trh funguje,“ myslí si.

Lékaři odešli v roce 2000 – na Západ se dívají i nyní

Jak upřesňuje Gazeta Prawna, v polském ministerstvu zdravotnictví vypracovali projekt, na základě kterého budou moci lékaři ze zemí mimo Evropské unie (například z Ukrajiny a Běloruska) pracovat v polských nemocnicích bez nostrifikace (potvrzení) diplomu (tento postup bude možné buď odložit na určitou dobu, nebo v budoucnu obejít úplně). Bez těchto dokumentů nemůže zdravotnický pracovník v podstatě získat práci v zemích EU.

Podle Katarzyny Pikulské je nedostatek zdravotnického personálu v Polsku snadno vysvětlitelný. V roce 2000 došlo k velké vlně migrace na Západ. Tehdy lékaři odešli a nikdy se nevrátili. To vedlo k tomu, že v současné době jsou v polském lékařském odvětví zastoupeny věkové kategorie odborníků velmi nerovnoměrně.

​„Přestože je mnoho lékařů v důchodovém věku a také mladých specialistů, ve věku 40 let je však lékařů velmi málo,“ vysvětluje. Jak dále objasňuje, především je nedostatek chirurgů, internistů, gynekologů. Polští odborníci stále spojují svou budoucnost s odchodem ze země.

Lékaři z Ukrajiny a Běloruska nezůstanou v Polsku

Zároveň pověděla, že nemocnice jsou špatně financovány a lékaři jsou velmi vytíženi. „Polští lékaři a zdravotní sestry nevydělávají tolik, jako je tomu v jiných zemích EU. Mzdy máme mnohem skromnější. Kromě toho jsou kvůli nedostatku odborníků zavřeny oddělení poliklinik a ty, které ještě fungují, přežívají pouze díky zaměstnancům, kteří kvůli slušné výplatě musí pracovat i 300 hodin měsíčně,“ říká Pikulska.

Co se týká lékařů s Východu, Pikulska nevěří, že se tím zlepší situace v polské zdravotní péči.

„Medici z Ukrajiny a Běloruska i dříve jezdili do Polska a i nyní s námi pracují. Počet lékařů se s přihlédnutím k novým pravidlům, týkajícím se usnadnění nostrifikace, skutečně zvýší. Ale globálně se situace nezmění. Mnoho lékařů z Východu stále nostrifikuje diplomy podle standardům EU, začnou pracovat v Polsku, ale za lepšími podmínkami pro práci jdou dále na Západ, například do Německa, Norska. Je to běžná praxe,“ vysvětluje.

​Podle Katarzyny Pikulské nestojí za to se obávat, že zjednodušené podmínky nostrifikace diplomů lékařů z Ukrajiny a Běloruska povedou k padělání či neprofesionálnímu přístupu. „Lékařská komora to nedovolí. Dokonce i nyní v nemocnicích existují pravidla, kdy zdravotní sestra, která nemá příslušné povolení, pracuje jako sanitářka. A zase lékař, která čeká na nostrifikaci diplomu, plní jiné povinnosti. Tito odborníci pracují na nižších pozicích a všichni to vědí. Jakmile obdrží příslušná povolení, pracují již ve své specializaci,“ vysvětlila.

„Preferenční“ tarif pro lékaře z Východu?

Viceprezident Okresní lékařské komory Jarosław Biliński se na situaci dívá zase z jiného úhlu. Myslí si, že se dá hovořit o dvojím měřítku.

„Lékaři z Východu budou moci pracovat bez nezbytného potvrzení znalostí a povolení, které je povinné pro odborníky z Evropské unie. Mohou se tak objevit ne příliš pilní pracovníci. Dodávám, že nemám nic proti kolegům na druhé straně východní hranice, ale vzpomínám si, že polští lékaři také hromadně odjížděli za hranici po roce 2004 a nikdo z nich nevyužil tento tarif,“ pověděl Sputniku Jarosław Biliński.