Kardioložka vysvětlila nebezpečí pozdní večeře

„Naše organismy nejen, že nejsou přizpůsobeny ke zpracování stravy v pozdních hodinách, ale také se večer ještě méně hýbeme, takže konzumovanou energii v podobě kalorií nevydáváme,“ zdůraznila Grayverová.

S tím jsou spojeny zejména problémy metabolismu, cirkadiánního rytmusu a také principy kortizolu a inzulínu, vysvětlila kardioložka.

Takovými slovy okomentovala nedávný výzkum, který provedla Kolumbijská univerzita v New Yorku, kterého se zúčastnilo 112 žen, jejichž průměrný věk byl 33 let. Testované ženy uváděly, co jedly během týdne na začátku vědecké práce a v průběhu týdne 12 měsíců poté.

Uvádí se, že většina ze žen jedla po šesté hodině večerní. Zároveň z výsledků vyplývá, že srdeční zdraví těch žen, u kterých větší část příjmu kalorií připadla na večer, byla horší. Tyto ženy měly vysoký krevní tlak, zvýšený index tělesné hmotnosti a oslabenou regulaci cukru v krvi.

Studie ukázala, že s každým jedním procentem konzumovaných kalorií po šesté hodině večerní se zdraví srdce úměrně zhoršovalo.

Špatné stravovací návyky

Dietologové nedávno zveřejnili seznam stravovacích návyků, které lidem brání v hubnutí. Jsou to například škodlivé přísné diety, které jsou určeny pro rychlou redukci tělesné hmotnosti a nepředpokládají přitom zachování kladného výsledku v budoucnu.

Ve dnech, kdy lidé nemají jídlo omezené, se pouštějí do fastfoodu a jiných neprospěšných potravin, což má záporné následky. Místo toho je lepší se vždy držet vyvážené výživy, například středomořské diety.

Kromě toho nelze jíst příliš rychle – hrozí to přejídáním. „Po jídle je třeba nejméně dvacet minut, aby mozek dostal signál o nasycení. Jíte-li jídlo příliš rychle, stačíte do té doby sníst příšli,“ uvádí se v článku.

Abyste nepřibírali na váze, doporučuje se jíst každý den ve stejnou dobu. Pomůže to zabránit svačince pokaždé, když se vám bude zdát, že chcete jíst.

Mezi jinými zlozvyky je jídlo u počítače nebo televize, nadměrná spotřeba potravin s vysokou kalorickou hodnotou a tuků a také jedení ve spěchu.