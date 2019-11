Až 4,8 milionu migrantů žilo v roce 2017 na území EU bez povolení. Z počtu nelegálů v Česku mrazí. Co řeknou politici?

Podle studie se přitom 70 % těchto lidí nacházelo na území Německa, Francie, Itálie a Velké Británie, píše portál Echo 24.

Pew Research Center zkoumal situaci ve 28 zemích Evropské unie, včetně České republiky. Dále byly do výzkumu zahrnuty Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

Portál píše, že ve srovnání s rokem 2014 vyrostl počet migrantů, kteří nelegálně žili na území těchto 32 zkoumaných zemí. V roce 2014 jejich počet dosahoval 3,7 milionu lidí.

V roce 2017 se počet nelegálních migrantů na území Česka pohyboval mezi 100 tisíci a 200 tisíci lidí, píše Echo 24, přičemž ve stejném roce jejich počet v Maďarsku, Slovensku a Polsku činil méně než 100 tisíc.

Ve stejném roce ale v Německu žilo až 1,2 milionu cizinců, ve Velké Británii jejich počet dosahoval od 800 tisíc až 1,2 milionu lidí, v Itálii se jejich počet pohyboval mezi 500 tisíci až 700 tisíci, ve Francii se jednalo o 300 tisíc až 400 tisíc lidí.

Portál zdůrazňuje, že studie za migranta „bez povolení“ považuje každého, kdo zatím nemá vyřízený azyl, ale i ty, komu již žádost o azyl byla zamítnuta a bylo jim nařízeno opustit zemi. Dále byli do počtů zahrnuti ti, kdo zůstali na území států poté, co jim vypršelo vízum a ti, kdo protizákonně překročil hranici a nepožádal o žádnou formu povolení. Pokud by do počtů nebyli zahrnuti lidé, kteří čekají na rozhodnutí v azylovém řízení, dosahoval by počet nelegálně žijících osob na území výše zmíněných 32 států 2,8 milionu až 2,9 milionu.

Ve zkoumaném roce 2017 činili většinu migrantů muži mladší 35 let, dodává Echo 24.

Četba pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského

Na článek na Facebooku upozornil Institut 2080, u jehož zrodu stál politolog Petr Robejšek. Říká, že tento článek by si měl přečíst předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Četbu studie doporučujeme předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému, který před pár dny veřejně uvedl nepravdivou informaci, že u nás žádní uprchlíci nejsou ani k nám nechtějí. ČR samozřejmě přijímá skutečné uprchlíky, jejich počty lze každoročně dohledat ve statistikách MVČR,“ napsal Institut 2080.

