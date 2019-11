Bulharský ministr se domnívá, že Evropa je na okraji propasti kvůli sňatkům stejného pohlaví

Informoval o tom ministr obrany Krasimir Karakačanov v rozhovoru pro noviny Trud. Podle ministra se také zúčastní schůzky v Bílém domě.

V odpovědi na otázku, kde se Bulharsko v současné době nachází na rusko-americké ose, ministr uvedl, že se země drží moudré politiky.

„Jak vidíte, dnes Bulharsko provádí dost rozumnou a vyváženou politiku. Jednota Evropské unie a NATO není v žádném případě porušována ani ohrožena, zatímco (pozn. Bulharsko) udržuje rovnováhu v komplikované situaci mezi Ruskem, Tureckem a Blízkým východem a problémy, které zde existují, jakož i problémy na Balkáně a tím vynuceným stavem, v němž se ocitá Evropa kvůli brexitu a mnoha dalším událostem,“ uvedl ministr.

Karakačanov také vyjádřil spokojenost s tím, že parlament schválil zvýšení výdajů na obranu. Zdůraznil, že rozhodnutí o přidělení více finančních prostředků armádě není spojeno s touhou země potěšit NATO.

„Protože poprvé za 25 let je tolik finančních prostředků přiděleno na obranu. V roce 2020 dosáhne rozpočet na obranu 1,61 % HDP a bude činit více než dvě miliardy levů (více než jedna miliarda eur). <...> Když mluvíme o armádě, většina lidí si myslí, že podporujeme armádu, abychom byli schopni plnit své závazky vůči NATO. Ne, to je druhý úkol armády. Jeho prvním úkolem a hlavním směrem je obrana národní integrity a nezávislosti. Jako ministr obrany se to snažím vysvětlit: naše armáda existuje ne proto, aby potěšila někoho v NATO. Armáda existuje, protože je to nutná pro obranu země,“ prohlásil politik.

Slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o smrti mozku NATO nejsou pravdivá, zopakoval šéf ministerstva.

„Neřekl bych, že NATO má mozkovou smrt, ale NATO má vážné problémy. A jsou spojeny s rozdělením, které se vyskytuje v samotné Evropě, a s politikou, které Turecko provádí na Blízkém východě, aniž by bralo v úvahu zájmy partnerů NATO,“ podotkl Karakačanov.

Podle názoru ministra slova, že Evropa je na okraji propasti, by měla především přimět se zamýšlet nad tím, co tohle vyvolalo.

„Bylo nám vyhrožováno, že se Evropa změní na kontinent, v němž křesťanské hodnoty, rodinné a národní principy zmizí ve jménu sobeckých a korporátně-ekonomických zájmů. <...> Evropská unie byla vytvořena na základě křesťanských hodnot a demokracie. Evropa následně tiše odmítla slovo ‚křesťanství‘, ale zrovna na křesťanských principech vychovávala celé generace - v úctě k rodině jako sjednocení muže a ženy s dětmi a ne k prohlášení dvou mužů nebo dvou žen za rodinu,“ prohlásil ministr.

Dříve Karakačanov nesouhlasil s Macronovým stanoviskem ohledně „smrti mozku NATO“. Bulharský politik se domnívá, že důvodem takové pozice je rozdíl v názorech Spojených států a některých evropských zemí na výdaje na obranu, jakož i odlišné hospodářské zájmy.

K tématu investičních závazků

Na konci záři jsme informovali o prohlášení bulharského premiéra ohledně toho, že Bulharsko úspěšně plní své závazky týkající se investic do obrany. Politik to prohlásil během setkání s předsedou vojenského výboru NATO Stuartem Peachem.

Podle slov Borisova je Bulharsko rozhodnuto pokračovat ve zvyšování rozpočtu určeného na obranu s cílem dosažení parametrů stanovených v Plánu zvýšení výdajů na obranu do roku 2024.

„Nákupem 8 letadel F-16V Block 70 v tomto roce dosahujeme svého cíle: očekává se, že koncem roku 2019 výdaje na obranu překročí 3 % HDP,” řekl premiér.

Borisov také dodal, že členství v EU a NATO tvoří základ obranné politiky Bulharska a během deseti let má být modernizována armáda.

„Rovněž jsou přijímána aktivní opatření k vytvoření vhodných podmínek pro motivované odborníky, aby zůstali v tomto sektoru,“ řekl Borisov.