Chcete kolonizovat Mars? Staňte se hybridním kosmonautem, říká genetik

Podle Masona, který se zabývá fyziologií a biofyzikou, lidé mohou přežít radiaci na povrchu Marsu, jestli do své DNA začlení DNA želvušek, známých také jako malé vodní medvědi či pomalky. Tito tvorové mají jedinečné schopnosti přežití, které jim umožňují odolávat tvrdému záření, extrémním nízkým či vysokým teplotám a přežít bez jídla a vody.

Nedávno vynikající vlastnosti organismu želvušek byly potvrzeny odborníky z japonského Národního institutu pro polární výzkum. Vědcům, se podařilo oživit želvušku, která byla ve zmrazeném stavu po dobu 30 let. Navíc bylo zachráněno i vejce želvušky, ze kterého se pak vylíhlo mládě, které úspěšně dalo život svým potomkům.

Mason však uvedl, že manipulaci s lidskou DNA dosud nemá v plánech. Podle něj je možným termínem rok 2040, ale tomu musí předcházet vědecké výzkumy. Genetik zástava názor, že člověk může přežít v krutých podmínkách podobných atmosféře Marsu jenom pomocí genetického inženýrství. Dodal k tomu, že editace lidských genů pomocí genů želvušek může být prospěšná i pro pacienty s rakovinou – dovolí snášet chemoterapii s menšími vedlejšími účinky.

Kolonizace Marsu se blíží?

Podle známého amerického podnikatele a šéfa kosmické společnosti SpaceX Elona Muska je kolonizace Marsu možná. Podle něj by kolonie lidí mohla vzniknout a nezávislé operovat, když bude na planetu dopraveno přes milion tun různých zásob, což vyžaduje asi tisíce letů kosmických lodí. Doprava nákladů by trvala asi 20 let, myslí si Musk.

Současně SpaceX pracuje na lodi Starship, kterou plánuje použít k opakovanému přepravování lidí na Měsíc a Mars. První let lodě je naplánován asi za 1 – 2 měsíce, o přistání na Měsíc či Mars však dosud nejde – loď vyletí do výšky 20 kilometrů a poté opět přistane. Podle plánů by do roku 2021 měla nová kosmická loď začít transportovat do vesmíru náklady, například satelity.