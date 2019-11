Ve věku 95 let zemřel protikomunistický odbojář Josef Hasil

V pátek 15. listopadu navždy odešel protikomunistický odbojář Josef Hasil, který byl známý jako Král Šumavy. Někdejšímu pohraničníkovi bylo 95 let. Zemřel ve Spojených státech amerických, kde žil. Informoval o tom portál Blesk.cz.

Uvádí se, že smutnou zprávu portálu potvrdil i syn Josefa Hasila, Josef Vávra. Toho prý otcova smrt překvapila, jelikož s ním telefonoval týden zpět přes skype a vypadal dobře. Hasil zemřel v Chicagu a o jeho smrti informovala Česká misie ve městě Brookfield (Illinois).

Pomohl desítkám lidí

Josef Hasil se narodil dne 8. února 1924 a pocházel z chudé šumavské rodiny. Hasil, známý jako Král Šumavy, patřil mezi nejznámější představitele protikomunistického odboje.

Není žádný tajemstvím, že na přelomu 40. a 50. let Hasil pomohl desítkám lidí dostat se přes hranice na Západ. Podle informací se rozhodl převádět lidi krátce poté, co se v únoru roku 1948 ujali moci komunisté.

Hasil byl osobností, která v odboji pokračovala i přes perzekuce svých blízkých komunistickým režimem a ohrožení vlastního života. V jeho počínání ho nezastavilo ano vězení, kam ho po udání režim poslal. Za mříže ho poslal Karel Vaš, a to na skoro deset let. Hasilo se však po půl roce podařilo z tábora uprchnout.

Hasil uprchl na Západ, kde poté pracoval pro americké zpravodajské služby CIC a CIA jako agent-chodec. V této roli dále převáděl odpůrce režimu přes hranice, ale rovněž dodával odboji i vysílačky či další materiál.

V roce 1953, tedy v době, kdy byla dokončena nepropustná železná opona, Hasil s převáděním uprchlíků skončil. Pro USA ale pracoval i nadále, a to na území Západního Německa.

Medaile za hrdinství

Nutno zmínit, že Hasil v roce 2001 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství. Český exministr kultury Daniel Herman, který se s Hasilem znal, uvedl, že bojovat proti režimu se zbraní v ruce bylo pro jeho kamaráda, jakožto věřícího, opravdu nesnadné rozhodnutí.

Inspirace pro filmaře

Jeho příběh dokonce inspiroval i mnohé filmaře a spisovatele. Život tohoto hrdiny posloužil na konci 50. let posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni.

Nicméně, uvádí se, že vzniklý film, který byl ideologicky podbarven, události značně překroutil a zkombinoval osud Hasila s životem dalšího šumavského převaděče – Franze Nowotného.

Daný film však nebyl jediným dílem. V roce 2001 režisérka a scenáristka Kristina Vlachová představila vlastní snímek s názvem Zpráva o Králi Šumavy. V roce 2012 pak vyšla kniha Návrat Krále Šumavy spisovatele Davida Jana Žáka. Ta byla loni zpracována i do komiksové podoby.

Hasil se v polovině 50. let odstěhoval do USA. Právě tam žil až do konce svého života.