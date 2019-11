V Kerči bylo zahájeno tažení ukrajinských lodí zadržených v Černém moři. Video

Podle jeho slov mají být lodě předány ukrajinské straně v neutrálních vodách.

Televize Zvezda zveřejnila záběry z plavby ukrajinských obrněných dělostřeleckých lodí pod Krymským mostem.

Lodě Berďansk, Nikopol a také vlečný člun Jany Kapu opustily přístav v Kerči. Ukrajinské straně mají být předány v neutrálních vodách.

Oděský deník Dumskaja včera informoval o tom, že se předání bude konat na moři, a to přibližně 60 mil od Oděsy, nedaleko krymského mysu Tarchankut.

V listopadu roku 2018 narušily tři ukrajinské vojenské lodě státní hranici RF a několik hodin prováděly nebezpečné manévry a ignorovaly požadavky ruských úřadů.