Ruské filmové studio Sojuzmultfilm chystá nové série legendárního animovaného seriálu Jen počkej, zajíci!

V pokračování kultovního sovětského animovaného seriálu Jen počkej, zajíci! se mají objevit noví hrdinovi. Televizní stanici RT to sdělila šéfka představenstva filmového studia Sojuzmultfilm, Juliana Slaščevová.

„Nebude se jednat o hlavní hrdiny. Nicméně, všechny události se budou stejně, jako tomu bylo dříve, odehrávat na pozadí událostí hlavních postav Vlka a Zajíce,“ řekl Slaščevová.

O jaké nové postavy jde a kdo je bude dabovat, však neupřesnila.

Již dříve byla zveřejněna zpráva, že Sojuzmultfilm začíná vyvíjet novou sérii animovaného seriálu Jen počkej, zajíci! Uvádí se, že první série by měla spatřit světlo světa v létě roku 2020.

První díl tohoto animovaného seriálu byl promítán v roce 1969. Vlkovi tehdy propůjčil svůj hlas herec Anatolij Papanov a Zajíci pak herečka a zpěvačka Klara Rumjanovová.

Diskuse o pokračování seriálu

Diskuse o dalším pokračování dobrodružství vlka a zajíce se vedou už dávno. Ruské filmové studio Sojuzmultfilm má však v tomto ohledu jisté pochybnosti.

Myšlenka o vytvoření pokračování tohoto animovaného seriálu je totiž nejednoznačná. Dnes je velmi těžké určit, jaký společenský typ by v současné době mohl vlk představovat. Špatná volba by tak mohla skončit fiaskem. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl šéfredaktor studia Sojuzmultfilm Sergej Kapkov.

„Vlk byl velmi živým sociálním prototypem své doby: frajírek, příživník, tedy přesně tím, s čím se v šedesátých a sedmdesátých letech bojovalo. Kým by mohl být teď? Gopnikem, oligarchou, úředníkem, hipsterem? Stačí špatný výběr a bude to fiasko,“ řekl Kapkov.

Jak uvedl šéfredaktor studia, tento animovaný komediální seriál vznikl, když autoři dostali za úkol natočit animovaný film na téma „neubližujte menším, jinak se sami dostanete do nevhodné situace“. Výtvarníkovi Svetozarovi Rusakovovi a režisérovi Vjačeslavovi Kotěnočkinovi se nakonec podařilo vytvořit legrační animák, který se stal první sérií krátkých kreslených příběhů v SSSR, jenž byl vysílán ve 102 zemích světa.

Seriál Jen počkej, zajíci!

Letos tento sovětský animovaný seriál oslavil padesátileté výročí.