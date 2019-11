Teorie Vichrů zimy: Martin psaní smrti jedné postavy nechal až na konec. Jak zemřela ve Hře o trůny?

Byla zveřejněna také nová teorie ohledně jedné z postavy. Teorie počítá s tím, že autor nechal psaní konkrétní smrti až na konec.

Ta se objevila po zprávě odborníka ASOIAF BryndenBFishe o chystané knize, který napsal:

„Slyšel jsem, že George R. R. Martin nenapsal smrt postavy, která zemře v díle Vichry zimy. Promiňte, nemůžu říct víc!.“

Uživatel Redditu SweatyPlace odkazoval na tento citát a poukázal na něco, co Martin v minulosti řekl o psaní úmrtí. „Pamatujete si Bouři mečů? To je to, co řekl o rudé svatbě: ‚Nemohl jsem to napsat, když jsem se k tomu dostal.‘“

Theorist dodal: „Takže kluci, je možné, že kniha je u konce, jako opravdu skončila, a on prostě napíše tu smrt postavy a možná i některé okolní kapitoly a to je konec knihy!.“

Komentující na sociální síti souhlasili a poukázali, že pravděpodobně jde o Hodorovou smrt. Fanoušci seriálu Hra o trůny pamatují, že byl zabit v jeskyni Three-Eyed Raven, když dovolil Branovi Starkovi - budoucímu králi Westerosu - uniknout.

Podle fanoušků Hodorova smrt nastane spíše ve Větrech zimy než v poslední knize ságy Sen o jaru.

Nedávno Martin hovořil o tlaku fanoušků na dokončení knihy. „Určitá část z nich je opravdu netrpělivá a zavrčená. Víte, člověk za tři dny otevře 150 zpráv, z nichž všechny jsou ‚Kde je Winds of Winter?‘,“ cituje portál Express slova scenáristy.

Obrovský úspěch seriálu Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.