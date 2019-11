Orbán zabodoval na oslavách v Praze: Před 30 lety jsme si mysleli, že Evropa je naše budoucnost, teď jsme my budoucností

Podle Orbána se západní a střední Evropa dívají na koncept národních států úplně jinak. „Reprezentant roku 1968 na Západě by nejraději zlikvidoval svět založený na národních státech, na křesťanských principech. My chceme právě toto ochránit. Co se týče odkazu roku 68, totéž, co bylo minule, platí i dnes. Sami chceme rozhodovat o svých osudech, chceme žít jako svobodný národ, ne jako provincie, nebo jako podrobení poddaní,“ řekl Orbán.

Maďarský premiér poznamenal, že rozpory v otázkách migrace způsobily zhoršení vztahů mezi Budapeští a Berlínem. https://t.co/qVi3jeKccK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 3 марта 2019 г.

Podle maďarského politika Evropa nepotřebuje novou ideologii. „Pokud chceme zlepšit náš evropský svět, a to by bylo potřeba udělat, tak potřebujeme jednoduché lidské věci. Potřebujeme to, abychom mohli žít svůj vlastní středoevropský život, abychom mohli uctívat a chránit naše rodiny, užívat si svobody, abychom mohli být hrdí na tyto národy,“ dodal.

„Před třiceti lety jsme mysleli, že naší budoucností je Evropa. Teď to vidíme tak, že my jsme budoucností Evropy a jsem přesvědčen, že jsme připraveni splnit toto poslání,“ dodal na závěr Orbán.

Multikulturní svět

Začátkem září Orbán na tiskové konferenci lídrů V4 prohlásil, že nechce budovat multikulturní svět. Hlavní otázkou přitom podle jeho názoru zůstává, jak se budou nemultikulturní svět a multikulturní svět sžívat v EU.

„Doufáme, že vznikne (pozn. Evropská) komise, která nebude vnucovat svoji vůli druhé straně,“ řekl a dodal, že s Evropskou komisí je potřeba najít způsob soužití.

Soros výbušně promluvil. Financoval Čaputovou, dělá mu radost vývoj na Ukrajině a je hrdý na své nepřátele: https://t.co/BkiE2vG6Eq prostřednictvím @sputnik_cz — Karel Bílek (@KarelBlek2) 3 ноября 2019 г.

„Doufáme, že nás bude komise více ctít,“ vyjádřil naději v souvislosti s migrační politikou země maďarský premiér.

Orbán zmínil, že pokud Evropská komise nebude chtít vnucovat Maďarsku svoji vůli, „čeká nás fantastických pět let“. „My jim nechceme nutit životní filosofii a nechceme, aby to oni dělali nám,“ dodal.