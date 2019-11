USA hrozí Egyptu sankcemi za nákup ruských stíhaček

Egyptský nákup ruských stíhaček by mohl Káhiru vystavit hrozbě amerických sankcí. Uvedl to náměstek ministra USA pro politické záležitosti Clark Cooper na mezinárodním letecko-vesmírném salonu Dubai Airshow 2019. Informoval o tom Sputnik International.

Podle mluvčího ministerstva zahraničí by nákup ruských stíhaček mohl zpochybnit také možnost dalšího nákupu amerického vybavení ze strany Egyptu. Cooper rovněž prohlásil, že Washington Káhiru o rizicích informoval při uzavírání dohody s Ruskem.

Již dříve noviny The Wall Street Journal informovaly o tom, že Pentagon a ministerstvo zahraničí ve společném dopise varovaly egyptské úřady před možným, a to v případě, že země získá ruské stíhací letouny Su-35. Podle publikace navíc šéfové amerického resortu zahraničí a obrany, Mike Pompeo a Mark Esper, vyzvali své egyptské kolegy, aby dohodu o nákupu Su-35 zrušili.

Když senátor Alexej Kondratěv již dříve komentoval tyto informace, obvinil Washington z porušování pravidel mezinárodního obchodu se zbraněmi. Ve svém komentáři poznamenal, že se Američané na vysoce konkurenčním trhu v mnoha oblastech snaží aktivně uplatňovat praxi sankčního tlaku. Poslanec Andreje Krasova zase poznamenal, že se podobná opatření zavádí především proti zemím, které vedou nezávislé zahraniční politiky.

Informace o tom, že Rusko a Egypt podepsaly smlouvu o dodávkách stíhaček Su-35 do Káhiry, se objevily v dubnu, a to v novinách Kommersant. Tyto informace však nebyly oficiálně potvrzeny. Podle zdrojů novin však daná dohoda, která zahrnuje dodávky „více než dvou desítek strojů“ a zbraní protivzdušné obrany ve výši asi dvou miliard dolarů, vstoupila v platnost na konci roku 2018. Samotné dodávky by pak mohly začít již v období 2020–2021.

Bojový letoun MiG-29K se zřítil v Goa, informují indické námořní zdroje.https://t.co/yhbDsxBUsW pic.twitter.com/hzzrByiIKy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. listopadu 2019

Dodávky S-400 Turecku

S-400 Triumf je moderní ruský protivzdušný raketový systém středního a dlouhého doletu. Je určen k likvidaci letounů, raket s plochou dráhou letu a balistických raket, včetně středního doletu, může být rovněž použit proti pozemním objektům. Dolet je 400 km, rakety dokážou sestřelit cíl ve výšce až 30 km.

Smlouvu o dodávkách protivzdušných raketových systémů S-400 Triumf do Turecka podepsala společnost Rosoboronexport v Moskvě v dubnu roku 2017. Je to jedna z největších ruských smluv se zeměmi bloku NATO. V rámci této smlouvy již dodalo Rusko Turecku čtyři jednotky systému PVO S-400 v částce přibližně 2,5 miliardy dolarů.

Dlouho očekávané dodávky moderních systémů protivzdušné obrany byly zahájeny 12. července. Turecko je třetí země (po Bělorusku a Číně), do které Rusko dodává tyto zbraně.

Dodávky S-400 způsobily krizi ve vztazích mezi Tureckem a Spojenými státy. USA požadovaly, aby se Turecko dohody vzdalo a místo toho koupilo americké systémy Patriot. V opačném případě Washington nevyloučil možnost odložení, anebo zrušení prodeje stíhacích letounů F-35 Ankaře. Turecko však odmítlo přistoupit na ústupky.