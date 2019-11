O čem Babiš mluvil na Ukrajině? Obnovení vztahů a… ještě jednou o Krymu

I když dříve Babiš označil, že cíl cesty je podnikatelský a nechce řešit politiku, pár slov o mezinárodních vztazích přece jen řekl. „Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné,“ řekl český premiér na úřadu ukrajinské vlády.

„Přijel jsem sem s jasným vzkazem podpory ukrajinskému lidu. Nevidíme jiné řešení konfliktu na východě Ukrajiny než obnovu ukrajinské svrchovanosti mírovou cestou,“ pokračoval Babiš. „Nelegální anexi Krymu ČR neuznává a odsuzuje,“ dodal.

Babiš mimo jiné ocenil protikorupční kroky nové ukrajinské vlády a zdůraznil, že Ukrajina je plná možností pro české podnikatele. „Máme od našich firem celý seznam, co by si na Ukrajině přály pro své podnikání. Vidíme tu skvělé možnosti," řekl premiér ještě na podnikatelském fóru o možnostech českého vývozu, jehož lví podíl v současnosti putuje do Evropské unie.

Hončaruk během své řeči označil návštěvu českého premiéra za jednu z nejproduktivnějších.

„Bylo to jedno z nejproduktivnějších setkání za poslední měsíce. Tato návštěva je velmi významným krokem ke zlepšení našich vztahů… i začátkem další velké práce,“ řekl ukrajinský premiér.

Dotkl se také tématu projektu ruského plynovodu Nord Stream 2. Hončaruk zopakoval názor ukrajinské vlády a označil plynovod za hrozbu pro bezpečnost nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy.

Zelenskyj na společném briefingu s Babišem zdůraznil, že se jedná o první návštěvu českého předsedy vlády na Ukrajině od roku 2008.

„Mluvíme-li o restartu vztahů, je to o ochotě setkávat se a dohodnout se na něčem. Nejdůležitější je, aby vztahy byly ekonomicky prospěšné pro obě strany,“ uvedl lídr ukrajinského státu.

Mimo jiné se vyjádřil k plánovanému normandskému summitu, který by se měl 9. prosince v Paříži zabývat politickým řešením konfliktu na východě Ukrajiny. „Musíme konflikt vyřešit mírovou cestou. Velmi pečlivě se připravujeme na summit. Nemůžeme jen mluvit o návratu našich území, musíme se domluvit,“ zdůraznil.