Lékaři vysvětlili, jak správně jíst sladkosti

„Je vhodné zcela odmítnout tzv. rychlé cukry, říkají nejen endokrinologové, ale také onkologové a kardiologové. Je třeba je odmítnout, je-li to možné. To samozřejmě neznamená, že na celý zbytek vašeho života. Ale v každodenním životě je lepší vzdát se sladkostí, je lepší nejíst je každý den,“ řekl Sputniku Gagik Galstjan, vedoucí oddělení diabetické nohy Národního lékařského výzkumného centra pro endokrinologii.

Odborník zdůraznil, že existuje velké procento lidí, kteří nevědí o své nemoci, a ta je objevena až ve stádiu komplikací. Podle Galstjanova názoru má životní styl také velký význam v boji proti cukrovce a v její prevenci. „Zde hraje roli nejen genetika, ale také vnější faktory, faktory výživy, stres, fyzická aktivita,“ dodal endokrinolog na všeruské konferenci o diabetu.

Pokud však nemůžete překonat lásku ke sladkostem, ředitelka Institutu diabetu Národního lékařského výzkumného centra endokrinologie Marina Šestakovová doporučuje, abyste se věnovali fyzické aktivitě s cílem spálit přijaté kalorie a normalizovat stav organismu.

„Můžete jíst sladkosti, pokud potom půjdete běhat. Nejdůležitější je to, abyste spotřebovali energii a kalorie, které jste přijali se sladkými nebo tučnými jídly,“ uzavřela Šestakovová.

Tajemství nejlepších snídaní

Dietologové se podělili se Sputnikem o to, kolik jídla je potřeba jíst na snídani, aby byl člověk čilý a nepociťoval hlad. Dietologové souhlasí, že snídaně je nutnost. Podle hlavní lékařky kliniky Výživa a zdraví Darji Rusakové by mělo být první jídlo dne dostatečně syté.

Podle ní musí být ve snídani bílkoviny a sacharidy. „Mohou to být jídla z tvarohu, vajec, povoluje se i malé množství ryb, masa nebo drůbeže. Za účelem získání většího množství sacharidů, se energie může doplnit salátem. Pokud se věnujete aktivně sportu, můžete si vzít i přílohu, například kaši. Abyste měli delší pocit sytosti, můžete do kaše přidat mléko živočišného nebo rostlinného původu,“ uvedla Rusakova a dodala, že jídla by mělo být tolik, aby se člověk poté necítil těžko a nepohodlně.