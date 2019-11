Putin o sankcích USA: Koho tím Američané potrestali? Sami si vrazili kudlu do zad. Dotkl se i možného odchodu zemí z EU

Když přišla řeč na sankce, konkrétně na možnosti jejich zrušení, ruský lídr uvedl, že by se na otázku měli novináři ptát spíše americké administrativy. „My proti sobě sankce neukládáme. Udělal to Kongres USA. Zeptejte se jich,“ zdůraznil ruský prezident.

„Jedná se o širokou škálu průmyslových odvětví: jde o lékařství, zemědělství, obrannou a průmyslovou sféru. A celkově jsme dosáhli důležitých pozitivních výsledků. (...) Chci poděkovat všem kolegům i neznámým lidem, kteří pracují na svém místě – byl učiněn velký krok v posílení naší ekonomické a technologické suverenity. V tomto smyslu byla omezení výhodná,“ vysvětlil prezident.

Následně Putin upozornil na skutečnost, že omezující opatření Washingtonu donutila Rusko, aby se detailně zaměřilo na nahrazení dovozu v odvětvích, která chtě nechtě souvisí s bezpečností země.

Ruský lídr poukázal ale i na to, že sankce mají své nevýhody, ale podotkl, že zasáhly všechny, Evropu a zejména i Spojené státy.

„(Tyto nevýhody) lze vyčíslit v miliardách dolarů. Pokud jde o Evropu, ztráty činí 50 miliard. U nás je to méně. Omezení uložená administrativou USA ale mají efekt bumerangu. Zavedli je, zakázali svým společnostem práci na šelfu. Proč? Společnosti investovaly určité finanční prostředky do konkrétního projektu a byly nuceny se z projektů stáhnout se ztrátami. A koho potrestali? Sebe samé. Vrazili si kudlu do zad,“ uzavřela věc hlava státu.

Putin ještě dodal, že je Rusko připraveno spolupracovat se Spojenými státy v takové míře, v jaké je na to připraven Washington.

Vztahy USA se spojenci NATO

Ruský prezident se domnívá, že Spojené státy budou muset podniknout určité kroky ke změně vztahů se svými spojenci v Severoatlantické alianci. Podle jeho názoru totiž nestačí tvrdit, že je Washington chrání, musí i platit.

„Doteď Spojené státy tvrdily: „Jsme pro vás deštníkem před sovětskou hrozbou a vy za to musíte platit.“ Dnes to ale už moc dobře nefunguje,“ řekl ruský prezident.

Právě proto si prezident myslí, že Spojené státy nyní budou muset podniknout i nějaké kroky ke změně kvality svých vztahů se spojenci, a to i v rámci NATO . „Teď už nestačí „My vás chráníme – vy platíte.“ Proč by měli platit za udržení obranného komplexu a pracovních míst v USA? Budou rozvíjet své vlastní. Tak o tom nyní hovoří,“ tvrdí Putin.

Již dříve francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro časopis The Economist uvedl, že NATO zcela ztratilo koordinaci v rámci Aliance, kterou lze označit jako „mozkovou smrt“. Podle něj v NATO chybí koordinace strategických rozhodnutí mezi USA a dalšími partnery. Německá kancléřka Angela Merkelová a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg později uvedli, že s takovým hodnocením francouzského lídra nesouhlasí.

Odejde východní Evropa z EU?

Prezident RF si dále myslí, že by státy východní Evropy mohly za několik let začít uvažovat o odchodu z Evropské unie. Uvedl, že by k tomu mohlo dojít kolem roku 2028, tedy až se z nynějších příjemců peněz z unijní pokladny někteří z nich stanou plátci.

„Někde na začátku roku 2028 některé země východní Evropy dosáhnou takové úrovně ekonomického rozvoje, že přestanou být příjemci grantů a nejrůznějších podpor z evropského rozpočtu a budou muset platit tak, jak to dělá Velká Británie,“ míní prezident.

Rusko jako hrozba

Dodal, že si není jistý tím, zda je nenapadne totéž, co dnes napadlo Velkou Británii. Narážel tak na brexit

Putin na fóru popřel, že by Rusko kohokoli ohrožovalo. Podle něj je už zcela zjevné, že evropští vůdci tvrzení o ruské hrozbě nevěří. Lídr RF si tak stojí za tím, že jde o legendu vymyšlenou těmi, kdo se na ní chtějí přiživit.

„Dnes už to ale nefunguje. Nehledě na všechny problémy s Ukrajinou, na spekulace s Krymem a Donbasem, všichni jasně pochopili, že Rusko se na nikoho nehodlá vrhnout. Je to prostě hloupost, hovadina,“ nechal se slyšet.

„Ruskou hrozbu“ tak považuje za výmysl těch, kdo se chtějí přiživit na roli předsunuté hlídky v boji s Ruskem a získat nějaké bonusy a preference.

„Všem je to jasné, vůdcům hlavních evropských zemí je to absolutně jasné,“ prohlásil šéf Kremlu.