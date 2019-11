Lékaři poprvé uvedli člověka do anabiózy

Američtí lékaři vykonali poprvé pokus s uvedením člověka do stavu anabiózy, píše New Scientist. Důvodem pokusu byla skutečnost, že mnohé oběti zranění umírají dříve, než jim lékaři stihnou poskytnout pomoc.

Samuel Tisherman z Vysoké školy lékařské Univerzity Maryland v Baltimoru sdělil, že se mu spolu s kolegy podařilo uvést do anabiózy přinejmenším jednoho pacienta. Nechtěl ale prozradit, kolik pacientů tuto proceduru přežilo.

Novou metodiku zařadili jako experiment do souhrnu rehabilitačních úkonů, se kterými mohou počítat pacienti dopravení na univerzitní zdravotnické středisko se zraněními ohrožujícími život, například se střelnými nebo bodnými ranami. Těmto pacientům selhává srdce, ztratí více než polovinu krve a lékaři mají obvykle pouhých několik minut, aby jim pomohli, přičemž pravděpodobnost přežití činí méně než 5 %.

Podle autorů nové metody rychle ochlazují organismus pacienta přibližně na 10-15 stupňů Celsia s pomocí nahrazení veškeré krve fyziologickým roztokem ochlazeným na teplotu blízkou nule. Mozková činnost se přitom prakticky úplně zastaví a pacient, který by v jiném případě byl prohlášen za mrtvého, je odpojen od chladícího zařízení a předán na operační stůl.

Pak chirurgové mají dvě hodiny na zákrok, který musí odstranit příčinu velké ztráty krve. Pak je pacient navrácen do normálního teplotního stavu a lékaři se snaží „nahodit“ jeho srdce.

V rámci daného výzkumu mají být výsledky léčby deseti lidí porovnány s výsledky léčby stejného počtu lidí, jež se dostal do analogické situace, avšak nebyla jim poskytnuta podobná pomoc. Správa USA pro hygienický dozor nad kvalitou potravin a léků tento pokus schválila. Souhlas pacienta není potřebný, poněvadž jde o stav bezprostředního ohrožení života.

Tisherman řekl, že počítá se zveřejněním celého rozsahu výsledků pokusů ke konci roku 2020.

Za normální teploty těla, tedy asi 37 stupňů Celsia, potřebují buňky lidského organismu na výrobu energie kyslík. Když se srdce zastaví, krev již nepřináší buňkám kyslík, bez kterého mozek může žít pouze asi pět minut, po čemž nastanou nenapravitelné škody. Avšak snížení teploty těla a mozku zpomaluje nebo pozastavuje všechny chemické reakce v buňkách, které pak potřebují menší množství kyslíku.

Pokusy se zvířaty ukázaly, že se prase se životně nebezpečným traumatem dá ochladit na dobu tří hodin, za které se dá vykonat chirurgický zákrok a pák přivést zpět k životu.

Zároveň ale podle Tishermana není zatím znám maximální termín bezpečné anabiózy. Když se buňky znovu zahřejí, mohou být poškozeny kvůli řadě chemických reakcí, čím déle jsou bez kyslíku, tím k větším škodám dochází. Tento problém by se pravděpodobně dal překonat vstříknutím do tkání jistých látek, jež by dokázaly prodloužit anabiózu, avšak dnes nejsou příčiny podobných poškození buněk dost prozkoumány.

Smrt během reanimace?

Loni jeden Američan tvrdil, že vstal z mrtvých a náhodou sebou přivedl někoho ze světa mrtvých. O tom svědčil íúdajný snímek, který vytvořil. Ten publikoval The Sun.

Jako důkaz ukázal muž jménem Chris Downing fotografii, kde je zachycen se synem a dcerou hned poté, co překonal předávkování narkotiky a téměř zemřel během reanimace.

Na levé spodní části obrázku na noze syna jsou vidět divná vyobrazení, která připomínají lidská žebra. Muž je přesvědčen, že se jedná o přízrak, kteří přivedl z onoho světa.

Podle informací The Sun muž navždy přestal s narkotiky a nyní periodicky dělá nové snímky — hledá možný opakovaný příchod přízraku.