„Po CO2 se nám bude ještě stýskat!“ Rakušané nevědí, jak po výbuchu utilizovat Muskova superdrahá auta

Petr Robejšek na svých sociálních sítích upozornil na událost okolo automobilů Tesla, o nichž nikdo neví, jak s nimi nakládat poté, co dojde k jejich zničení v dopravní nehodě či jiné mimořádné události. Svůj popis události nadepsal následovně: „Příběh Tesla pokračuje.“

„Před několika dny jsem vás informoval o tom, že v Tyrolsku narazil řidič Tesly při rychlosti 60 kilometrů. Při srážce vůz vzplanul a explodoval, řidiče zachránili, ale oheň se nepodařilo uhasit. Auto museli na tři dny ponořit do vodní nádrže a teprve potom oheň přestal. 11 000 litrů použité vody je kontaminované,“ píše Robejšek.

Politolog následně píše, jak se situace vyvíjela dále. Podle jeho slov se místní recyklační centra bojí automobilu Tesla, jelikož hrozí nebezpečí, že by automobil mohl začít zase hořet.

„A jak to pokračovalo? Podle rakouského vysílače ORF odmítají recyklační centra z okolí nehody převzít vrak, protože mají strach z jedovatých látek, které jsou v 600 kg těžké baterii. Auto teď stojí v nejzazším koutě pozemku jedné odtahové služby, protože panuje obava, že by se mohlo znovu vznítit,“ říká politolog.

Kámen úrazu, podle jeho slov, je v tom, že nikdo pořádně neví, co obsahují baterie, které slouží jako zásobárna energie automobilu. Výrobci totiž složení baterií tají jako výrobní tajemství používané v rámci konkurenčního boje.

„Baterie představuje hlavní překážku v tom, aby vrak převzalo nějaké recyklační centrum. Nikdo totiž neví, v jakém složení jsou látky obsažené v baterii. Výrobci "recept" z konkurenčních důvodu tají. A navíc by předtím než by byla baterie někam odvezena, muselo být uděleno povolení pro nebezpečné transporty od EU. To zatím neexistuje,“ dodává.

„Říkám si, jestli se nám po té troše CO2 nakonec nebude stýskat,“ uzavřel Robejšek svůj post na sociálních sítích.

Bůh recyklace říká: Nevím, co s tím

Politolog pod svým vyjádřením k situaci připojil link na rakouský portál ORF, který situaci popisuje. Ten cituje slova muže označovaného za „papeže recyklace“, jenž na otázku, co se má s poškozeným vozem dělat, říká: „Já to nevím.“

Portál píše, klíčem k vyřešení případu je „odpovědnost výrobce vozu“. „Výrobce o tomto případě zatím příliš mnoho nepřemýšlel,“ píše Tirol.ORF a dodává: „Výrobce něco vyrobil, aniž by myslel na to, jak by tyto věci měli být likvidovány.“

Portál také cituje bývalého „hrdého vlastníka“ Tesly, který jasně řekl, že si další podobný vůz nekoupí, když už ví, „na jaké časované bombě sedí“.

Exploze automobilů Tesla

V polovině měsíce srpna jsme informovali o vozu značky Tesla, který po srážce s jiným vozem na silnici v Moskvě explodoval.

Podle ruských médií Tesla jela v režimu autopilota a na dálnici neuviděl překážku. Nerozpoznala auto vpředu, které mělo poruchu a čekalo na odtahové vozidlo.

Při nehodě zraněn ředitel správcovské společnosti Aricapital Alexej Treťjakov. Byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče se zlomenou nohou a pohmožděným hrudníkem. U jeho dvou dětí byla diagnostikována poranění hlavy, modřiny a drobná zranění.