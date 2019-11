Ukrajinka se pokusila proniknout do Kremlu. Křičela, že je Putinovou manželkou

Ve středu 20. listopadu byla na Rudém náměstí v Moskvě zadržena žena, která se pokusila proniknout do Kremlu, aby se setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Svůj čin motivovala tím, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK.

Asi v 17 hodin moskevského času pozornost návštěvníků Rudého náměstí upoutala žena, která se podle očitých svědků chovala docela podivně. Žena křičela, že je manželkou prezidenta Putina a požadovala schůzku s hlavou státu.

Žena byla zadržena Federální bezpečnostní službou a odvezena na policejní stanici, kde se ukázalo, že je 36letou občankou Ukrajiny.

Dodává se, že žena byla později převezena do psychiatrické léčebny pro podezření, že trpí schizofrenií.

Putin o osobním životě

67letý ruský prezident nerad mluví o svém osobním životě. Ovšem během Přímé linky v dubnu 2016 měl Putin odpovědět na docela osobní otázku od obyvatelky Petrohradu. Žena připomněla, že se jeho bývalá manželka Ludmila Putinova podruhé vdala a zeptala se, kdy on představí první dámu Ruska.

„S Ludmilou Alexandrovnou máme velmi dobré vztahy, možná ještě lepší než předtím. Se svým životem je spokojená, já se mám taky dobře. Zda je potřeba zdůrazňovat otázky, které jste nyní nadhodili, to nevím… Jak by to ovlivnilo kurzový rozdíl nebo ceny ropy,“ uvedl Putin s úsměvem.

„Ale vážně… lidé si volí Dumu a prezidenta, abychom pracovali. Osobní život lidi zajímá, chápu to, už jsem na to zvyklý, ale to není prvořadé. Ale možná jednou uspokojím vaši zvědavost,“ odpověděl Putin na otázku.

Vladimir Putin a Ludmila Putinova se v roce 2014 rozvedli. Mají dvě dcery. Putin je od té doby oficiálně svobodný.