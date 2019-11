Granátem zraněný žurnalista: Francouzská policie používá proti demonstrantům bojovou munici

Francouzský novinář byl během protestů žlutých vest zasažen střelou se slzným plynem, která explodovala před jeho obličejem. V rozhovoru pro RT žurnalista zdůraznil, že neexistuje žádné ospravedlnění pro to, aby policie používala podobné bojové prostředky.

O víkendu měly žluté vesty ve Francii první narozeniny. Nezávislý novinář Julien patří k těm mnoha reportérům, kteří informovali o tomto jubileu z Paříže.

Začalo to mírumilovně. Věci se ale rychle změnily a vymkly se kontrole, když se do všeho vložila skupina černě maskovaných demonstrantů. Julian vzpomíná v rozhovoru pro RT: „Bylo to skutečné povstání. Některé scény připomínaly městskou partyzánskou válku.“

Výtržníci blokovali ulice, stavěli barikády, házeli kameny a zápalné lahve na policii. Julian zůstal poblíž a vše natáčel na svoji GoPro kameru. V jedné chvíli si všiml, že zasahující policisté začali panikařit. Začali téměř na všechny střílet gumové projektily a slzný plyn.

Co následovalo, připomíná časovou smyčku jako v hraném akčním filmu. V blízkosti Juliana přistál kouřový granát, další přistál asi tři až pět metrů z něj. Všude začalo být velké množství dýmu.

„Poté mě granát zasáhl do obličeje. Explodoval přímo na mé plynové masce a rozbil ochranné plexisklo. Bylo to jako dostat silný úder do nosu. Pak jsem slyšel explozi toho granátu,“ řekl novinář.

© Screenshot: Ruptly Poškozená plynová maska nezávislého novináře Juliana po explozi policejního granátu

Žurnalista byl v šoku, který popsal jako téměř nesnesitelný. Instinktivně si sundal kameru a pokusil se utéct. Neuběhl ale ani pět metrů, když se bezmocně svalil na chodník.

Julien utrpěl zranění nosu a horního rtu od granátu se slzným plynem, který byl později identifikován jako explozivní granát GLI-F4 francouzské výroby.

„Později jsem se podíval na tento moment detailně. Skutečně došlo k explozi. Záblesk je v mém materiálu jasně vidět,“ řekl.

Demonstranti, kteří se okolo Juliana nacházeli, mu hned přispěchali na pomoc. „Za to jsem opravdu vděčný,“ řekl.

Reportér byl se zlomeným nosem odvezen do nemocnice. „Kdybych neměl nasazenou plynovou masku, tak bych to neměl tak lehké,“ dodal.

Novinář prohlásil, že vůči policii směřoval stížnost kvůli tomu, co se s ním stalo. Podle vlastních slov ale nevkládá žádné velké naděje na to, že by mohl dosáhnout spravedlnosti.

„Já si myslím, že nehledě na všechny důkazy, které mám pro podporu svého případu, bude odložen. Stejně jako v mnoha dalších případech,“ myslí si novinář.

Julian chce ovšem dále bojovat za to, aby explozivní granát GLI-F4 zmizel z policejních arsenálů.

„Tato munice může demonstranty vážně poranit, nejsem přesvědčen o tom, zda její používání je oprávněné, jelikož se vlastně jedná o bojové prostředky,“ dodal francouzský novinář.