Experti spočítali všechno zlato světa

Podle údajů rady činila celková hmotnost zlata vytěženého na světě ke konci roku 2017 190 040 tun. V radě upřesnili, že to zahrnuje všechny historické zlaté artefakty. Roční těžba vynáší dodatečně 2,5-3 tisíce tun.

Analytici spočítali, že z celkového množství zlata v lidských dějinách byly dvě třetiny vytěženy v období od roku 1950. Téměř polovina „pozemních“ zásob zlata připadá na klenotnické výrobky (47,7 %).

Zbývající podzemní rezervy činí podle odborníků 54 tisíc tun. V posledních letech těžba zlata rostla, experti však předpovídají, že se v nejbližších 8-10 letech zpomalí.

Není to poprvé, co na světě počítají všechno zlato. Americký investor Warren Buffett řekl v roce 2012, že přetavíme-li všechno zlato světa do krychle, bude mít hranu dlouhou 20 metrů.

Když dolar již nebude rezervní měnou

Na začátku září jsme informovali o tom, že Rusko a Čína nakupují zlato, aby se připravily na svět, v němž už nebude dolar rezervní měnou. V rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox Business to řekl generální ředitel Euro Pacific Capital Peter Schiff.

Jak podotýká americká televizní stanice, Čínská lidová banka přidala od loňského prosince ke svým zásobám dalších asi 100 tun zlata, Rusko v letošním roce nakoupilo 106 tun drahého kovu.

Takže čínské zlaté rezervy v současné době podle informací agentury Bloomberg tvoří 1950 tun, ruské zásoby jsou 2200 tun.

Televizní stanice zdůraznila, že Rusko v posledních deseti letech zvýšilo své rezervy více než čtyřnásobně na pozadí slibu snížit závislost na americkém dolaru. Podle informací Bloomberg letos ruská centrální banka nakoupila 106 tun zlata.

Nejistota v obchodní válce a znepokojení stavem světové ekonomiky napomohly zvýšení cen zlata na nejvyšší úroveň za posledních šest let. Cena drahého kovu se zvýšila v letošním roce o téměř 18 procent, v minulém měsíci dosáhla 1 550 dolarů za unci, a to poprvé od dubna 2013.

V srpnu agentura Bloomberg napsala, že Rusko může poprvé za posledních osm let přeskočit Saúdskou Arábii v objemu mezinárodních rezerv, do nichž patří valuty, zlato a zvláštní práva čerpání. Doktor ekonomických věd, zasloužilý ekonom RF a řádný člen Ruské akademie přírodních věd Sergej Silverstrov souhlasil s hodnocením stavu zlatých a valutových rezerv Ruska agenturou Bloomberg.

„Zlatá horečka“

V červnu Contra magazin informoval o tom, že se v celém světě se i nadále snižuje důvěra k USA a k americkému dolaru. V souvislosti s tím zachvátila mnohé země silná „zlatá horečka“.

Hlavními kupci zlata jsou centrální banky. V prvním čtvrtletí roku 2019 nakoupily celkem 145,6 tun zlata. Tedy více než v posledních šesti letech, podotýká časopis. Ve srovnání s minulým rokem činil růst 68 %. V roce 2018 zvýšily centrální banky své zlaté rezervy ze 375 na 651,5 tuny. To je největší nákup zlata od roku 1967.