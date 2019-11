Sledování občanů přes chytré telefony? V Evropě ano

Španělské úřady se rozhodly zjistit, kde se nejčastěji nacházejí místní obyvatelé. Za tímto účelem potřebovali odborníci informace z telefonů. Občané to zkritizovali. Odborník na informační bezpečnost Sohrab Ghairat ruské televizi 360 sdělil, do jaké míry je to legitimní, a mohou-li se mobilní operátoři postavit proti tomuto nápadu.

Španělský Národní statistický úřad (INE), který vykonává tento průzkum, ujistil, že data španělských občanů nepřekročí rámec projektu. Účastní se ho největší španělští mobilní operátoři Movistar, Vodafone a Orange. Důvěřuje jim téměř 80 % uživatelů. Své počínání vysvětlily tyto společnosti tím, že neporušují zákon. Každá z nich však za tuto pomoc vládě dostane 500 tisíc eur. Informuje o tom BBC.

Pohyb lidí má být zaregistrován ve dnech od 18. - 21. listopadu do 24. prosince letošního roku, o Vánocích a od 20. července do 16. srpna 2020. Termíny sledování budou rovněž různé. Území země je rozděleno na buňky. INE se tak dozví, kde pracují, bydlí a rekreují Španělé. Výsledky průzkumu mají být použity při sčítání lidu v roce 2021. Mají rovněž přispět ke zlepšení fungování veřejné dopravy.

Odborník na informační bezpečnost Sohrab Ghairat považuje tuto situaci za relativní. Podle jeho názoru, když si člověk kupuje sim kartu, poskytuje tím souhlas na to, že mobilní operátor může použít data ve vlastních účelech, včetně marketingových. Marketologové toho skutečně často aktivně využívají.

„Stát má vlastní taktiku. Všechno se děje jakoby kvůli zajištění bezpečnosti v zemi. Úřady mají právo použít tyto údaje, aniž by to lidi věděli. Myslím, že se Španělsko zachovalo celkem legitimně, protože se nejspíše opírá o zákony národní bezpečnosti. Ale v rámci formátu sčítání lidu není příliš zákonné odvolávat se na bezpečnost,“ poznamenal Ghairat v rozhovoru pro 360.

Myslí si také, že se vedení země může odvolat na to, že potřebuje vědět, kde a kolik lidí se obvykle nachází, aby mohlo patřičně rozdělit policii nebo ochranu. Všechno je to pro bezpečnost občanů. Když to bude někdo žalovat u soudu, jak tomu bylo v Německu a USA, pak se zákon postaví na stranu státu.

„Španělsko také v tomto případě neporušuje legislativu EU. Myslím, že vláda má dost právních úskoků. Kdežto mobilní operátoři, již se toho dobrovolně účastní, prostě nemají na vybranou. GSM věže, které staví v suverénním státě, mají licenci od státních úřadů a v jejím rámci jsou povinní spolupracovat s vládou,“ řekl na závěr Ghairat.

Další symptom totálního sledování

Před několika dny jsme psali o tom, že uživatelé Facebooku upozornili na skutečnost, že její aplikace na iOS má na pozadí stále zapnutou kameru. Jestli kamera všechno nahrává nebo fotografuje, zatím není jasné.

Jako první na tuto podezřelou skutečnost upozornil jakýsi Joshua Maddux, který o tom informoval na svém Twitteru. Neustále zapnutou kameru se mu podařilo odhalit díky nedodělávce rozhraní. Pokud na „stěně“ Facebooku otevřeme fotografii a poté ji posuneme trochu doprava, vlevo se objeví část okna kamery. Jelikož se obraz obnovuje bleskurychle a není mezi otevřením kamery a zobrazením obrázku vidět žádné zpomalení, je jasné, že kamera byla v provozu neustále.

Podobné chování aplikace bylo zaznamenáno výlučně v aplikaci Facebook na iOS 12.2.2, na dřívějších verzích firmware iPhone nebo na Androidu se tato chyba nevyskytuje. Informaci ze sociálních sítí prověřil list The Next Web a potvrzuje zranitelnost systému.

Společnost Facebook se k celé události nijak nevyjádřila. Prozatím jediným způsobem, jak uklidnit svoji paranoiu, je v nastavení systému zakázat přístup aplikace ke kameře.

Anglojazyčná média a experti zatím nedospěli k jednotnému názoru, co se ve skutečnosti děje. Je možné, že je to pouze programová chyba, ale také to ve skutečnosti může být dalším symptomem totálního sledování nejpopulárnější sociální sítě na světě svých uživatelů. Někteří komentátoři uvádí, že s podobným podezřelým chování se setkali i při používání Instagramu.