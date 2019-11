Turecké tajné služby zadržely v Sýrii organizátora teroristických útoků v Rusku a Německu

„Zajali jsme v syrském Azazu jednoho z hlavních teroristů IS jménem Džihád ad-Din al-Nasír Ubejde. Patří k nejvyššímu vedení skupiny a má přízvisko Jusuf Chuda,“ cituje ministra list Hurriyet.

Podle slov Soylua vyráběl terorista bomby, učil jejich výrobě na internetu, verboval sebevražedné teroristy a vytvářel jejich síť, připravoval útoky a vraždy za použití jedů.

Město Azaz přešlo pod kontrolu Turků v průběhu operace Štít Eufratu v roce 2016.

Na začátku měsíce jsme informovali o tom, že v Turecku byl zadržen bojovník skupiny IS*, který vedl výcvikové tábory teroristů. Uvedla to agentura Anadolu s odkazem na zprávu ministerstva vnitra.

Mezi nimi i „vysoce postavený bojovník Daiš*

Upřesňuje se, že v rámci antiteroristické operace, která se konala po celé zemi, ozbrojené síly zadržely celkem sedm osob podezřelých z kontaktů se skupinou. Mezi nimi byl i „vysoce postavený bojovník Daiš* (arabský název IS*), který odpovídal za výcvikové tábory teroristické skupiny, v nichž bylo každoročně trénováno 1500-2000 osob“.

Dva ze sedmi zadržených se dříve věnovali dodávkám zbraní a zařízení, poskytovali logistickou podporu skupině a posílali cizí státní příslušníky do válečných zón.

2. listopadu turecký ministr vnitra varoval, že Ankara pošle zajaté ozbrojence IS do Evropy. Podle něj stanovisko evropských zemí, jež nijak nereagují na situaci se zajatými bojovníky na severu Sýrie je nepřijatelná. Do Evropy by se tak mohlo vrátit až 800 ozbrojenců.

Tábory zajatých stoupenců IS se nacházely na území, které bylo do 9. října pod kontrolou syrských Kurdů. Po zahájení operace Pramen míru, která je namířená na kurdské milice na severy Sýrie, vznikly obavy, že vojenské akce povedou k hromadnému úprku bojovníků. V Ankaře však prohlásili, že kontrolují situaci.

Už v únoru Ministerstvo zahraničí USA vyzvalo země Evropy, Blízkého východu a severní Afriky, aby vyzvedly své občany ze zajateckých táborů a soudily je ve vlasti. Celkem se nachází na severu Sýrie asi 2 tisíce cizinců zajatých během bojů s IS. Předpokládá se, že je mezi nimi kolem 800 Evropanů.

Dříve turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 10. října pohrozil, že pokud bude Evropská unie obviňovat Turecko z invaze, pošle do Evropy přes tři miliony uprchlíků. Maďarský premiér Viktor Orbán nato uvedl, že je připraven nasadit armádu, která by měla před uprchlíky ochránit svou hranici.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku.