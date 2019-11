Francouz dal žebračce s dítětem pár drobných a dostal pokutu 100 eur

Cestující jménem Geremy dostal hrst drobných z jízdenkového automatu, když k němu přistoupila žebrající žena s dítětem. Nehledě na varování příslušníků železniční policie o zákazu žebrání, dal rodině v nouzi pár drobných. V důsledku toho mu jeden z policistů uložil pokutu 100 eur.

Geremy prohlásil, že se proti pokutě odvolá a že v žádném případě nehodlá platit 100 eur za pár drobných. Tvrdí přitom, že ho žena o peníze nežádala a pomohl jí dobrovolně.

V Národní společnosti francouzských železnic (SNCF) agentuře France-Presse oznámili, že jde o „netaktnost“ ze strany strážce pořádku. Železničáři se hodlají s cestujícím spojit a pokutu anulovat.

Сhudoba nemůže čekat

Loni jsme psali o tom, že francouzský prezident Emmanuel Macron, který je svými odpůrci označován jako „prezident boháčů“, byl vystaven ostré kritice poté, co dal přednost cestě na fotbalové MS před řešením problému týkající se chudoby v zemi. Tuto skutečnost oznámily noviny The Local.

Tehdy francouzský vůdce odložil oznámení plánu pomoci 8,7 milionům občanů žijících na hranici bídy, aby mohl navštívit fotbalové MS v Rusku.

Rozhodnutí vlády o pomoci nemajetným mělo být ohlášeno v úterý 10. července. Avšak poté, co francouzské fotbalové mužstvo zvítězilo nad Argentinou a probojovalo se tak do čtvrtfinále, v němž se 6. července utká s týmem Uruguaye, rozhodl se prezident navštívit Rusko. Učiní tak v případě postoupí-li Francouzi do semifinále, které by se mělo konat 10. července.

Noviny informují, že o svém záměru navštívit MS v případě, že se národní reprezentace dostane až tak daleko, hovořil Macron už v květnu. Avšak podle slov ministryně zdravotnictví Agnès Buzynové, která se na vypracování tohoto plánu podílela, může prezidentova cesta zdržet vyhlášení programu. Někteří politici zároveň podotkli, že může být odloženo až na září.

Na sociálních sítích obvinili Macrona z cynismu a připomenuli mu, že chudoba nemůže čekat.

Vypisování pokut

V říjnu jsme informovali o tom, že ke zvláštnímu případu došlo v Olomouci, kdy se dvojice policistů rozhodla si něco málo přivydělat. Při vypisování pokut používali přepisovací pero. Poté, co řidiči své pokuty zaplatili, policisté na své kopii přepsali částku, která byla nižší, než ta zaplacená.

Na čin policistů však přišli vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ve spolupráci s olomouckým krajským policejním ředitelstvím.

„Dva policisté od října 2018 do července letošního roku ukládali řidičům pokuty příkazem na místě, z nichž část finančních prostředků neodevzdali, a obohatili se tak nejméně o 6500 korun,“ sdělila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Podle informací si měli policisté vytipovat čtrnáct řidičů z Polska a České republiky. Těmto řidičům pak uložili pokuty v takové výši, aby je přijali a zaplatili na místě. Poté jeden policista z hlídky pokutoval dalšího řidiče, na jehož pokutě si vydělal 200 korun.