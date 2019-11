Odborníci: Tálibán je nejsmrtelnější teroristickou organizací na světě, Evropu však stále hrozuje oslabený Islámský stát

Odborníci z Institutu pro ekonomiku a mír (Institute for Economics & Peace, IEP) sestavili výroční zprávu o světové teroristické aktivitě. V práci, která byla zveřejněna ve středu, se uvádí, že celosvětový počet úmrtí v důsledku teroristických útoků během posledních několika let výrazně klesl.

V rámci zprávy (Global Terrorism Index 2019) odborníci analyzovali 163 zemí. Podle jejich závěrů od roku 2014 lze pozorovat celosvětový pokles v počtu úmrtí kvůli teroristickým útokům, což je spojeno s úspěšným bojem proti Islámskému státu* a Boko Haramu*.

V roce 2018 celosvětový počet obětí činil 15 985, což je o polovinu nižší hodnota ve srovnání s rokem 2014. Odborníci však upozorňují na rozsáhlejší geografii teroristických aktivit, kvůli kterým oběti byly hlášeny v 71 zemí.

K asi 46 % všech smrtelným incidentům došlo na území Afghánistánu, kde kvůli 1 443 útokům v loňském roce zemřelo 7 379 lidí, přičemž, jak se píše, asi 83 % všech útoků byly provedeny Tálibánem *, který po několika letech sesadil z první pozice IS*.

„Po období stabilního poklesu počet úmrtí souvisejících s teroristickou aktivitou Tálibánu* prudce rostl od roku 2015…Tálibán důsledně útočil na policejní a vojenský personál s malým nárůstem útoků proti civilistům a majetku,“ uvádí se.

Počet úmrtí na následky útoků Islámského státu* byl o 69 % nižší v porovnání s rokem 2017 a o 85 % nižší v porovnání s rokem 2016. Teroristé této skupiny podle zprávy v roce 2018 stojí za 1 328 smrtmi. Ten fakt, že IS* už není nejsmrtelnější teroristickou organizaci, odborníci spojují s její prohrou v Iráku a Sýrii.

„I přes dramatický pokles aktivity IS* počet poboček organizace mimo Irák a Sýrii nadále roste, stejně jako počet nepřidružených skupin, které se zavázaly k věrnosti této organizaci,“ varují odborníci s tím, že vliv skupiny nadále proniká do jižní Asie, severní a západní Afriky.

Seznam zemí podle úrovně dopadu teroristických aktivit. Nejnebezpečnějšími jsou Afghánistán, Irák, Nigérie a Sýrie (Global Terrorism Index 2019)

Hrozby pro Evropu

Zpráva také uvádí, že porážka Islámského státu* v Sýrii a Iráku se také odrazila i na bezpečnostním stavu v Evropě, kde již druhý rok po sobě klesá počet úmrtí kvůli terorismu – s více než 200 v roce 2017 na 62 v roce 2018. Přičemž odborníci poznamenávají, že v letošním roce kvůli činnosti islámských extremistů zemřelo 16 lidí, ale napojení na IS* vypátráno nebylo.

„Existují však zprávy o útěcích uvězněných bojovníků IS* v důsledku stažení jednotek Spojených států ze Sýrie a tureckého vpádu do severní oblasti země. V kombinaci s nedostatečnou bezpečností v této oblasti se zvyšuje riziko opětovné eskalace konfliktu v regionu a následného návratu zvýšeného počtu přidružených IS* skupin do Evropy,“ uvádí se.

Úroveň dopadu teroristických aktivit na území Česka a Slovenska je podle odborníků velmi nízká (Global Terrorism Index 2019)

Další znepokojivý trend

Zpráva však uvádí, že na Západě je pozorován vzestup krajně pravicového terorismu s 320% nárůstem úmrtí způsobených krajně pravicovým terorem za posledních pět let. Podle zakladatele IEP Stephena Killelea nehledě na to, že těchto incidentů je málo, mají tendenci být mnohem smrtelnější, stejně jako je provádějí jednotlivci, kteří nejsou vázáni na konkrétní skupinu.

*teroristické skupiny zakázané v Rusku.