Turecko se pokusí sloučit S-400 a F-35

„Pracujeme na kompatibilitě F-35 a S-400. Doufám, že toto úsilí přinese pozitivní výsledek. Ankara se nevzdá jednoho ve prospěch druhého. Pokud ani ruské komplexy nebudou moci pracovat paralelně s F-35, najdeme nejvhodnější vzorec činnosti,“ cituje Ankara agenturu Andalolu.

Podle jeho slov pokračuje proces nasazení S-400 na tureckém území a příprava vojenských specialistů v Rusku. Ministr poznamenal, že Ankara nemá v úmyslu znovu přezkoumávat smlouvu ohledně S-400 s Ruskem.

Spojené státy dnes navrhly Turecku, aby „zničily, vrátily, nebo se zbavily“ ruských systémů protivzdušné obrany S-400, uvedl vysoce postavený zástupce amerického ministerstva zahraničí.