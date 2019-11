Johnson porovnal vliv Ruska na brexit s bermudským trojúhelníkem

V průběhu debat politik prohlásil, že žádné reálné důkazy zasahování Ruska do hlasování o brexitu nejsou.

„Celá tato myšlenka o tom, že někdo prý ovlivnil rozhodnutí milionů lidí, je srovnatelná s teorií bermudského trojúhelníku,“ podotkl Johnson.

Členové výboru pro rozvědku a bezpečnost dolní sněmovny britského parlamentu připravili referát o údajných pokusech Ruska o zasahování do referenda o brexitu v roce 2016 a do voleb ve roce 2017. Text 50stránkového dokumentu byl zaslán do kanceláře premiéra ještě 17. října, avšak podle slov bývalého generálního prokurátora Dominika Grievea zabránil Boris Johnson jeho zveřejnění.

Odložení brexitu

Na konci října jsme informovali o tom, že předseda Evropské rady Donald Tusk informoval, že Evropská unie souhlasila s odložením brexitu na 31. leden 2020. Nyní se budou vyhotovovat náležité dokumenty, aby rozhodnutí bylo formalizováno.

O rozhodnutí vyhovět požadavku Velké Británie na odložení brexitu informoval na svém Twitteru předseda Evropské rady Donald Tusk. Podle jeho informací se datum brexitu posune na 31. leden 2020.

„Očekává se, že rozhodnutí se nyní formalizuje psanou procedurou,“ prohlásil.

Evropská unie svým rozhodnutím poskytla Velké Británii tříměsíční „průtah“. Tusk tímto prohlášením potvrdil, že lídři EU odsouhlasili požadavek Velké Británie.

Zmiňovaný „průtah“ umožňuje Velké Británii vystoupit z EU před vypršením stanovené doby za podmínky, že dojde k dohodě.

Poslanci Británie se v pondělí večer chystají hlasovat o návrhu premiéra Borise Johnsona o provedení voleb v první polovině letošního prosince.

Peripetie s brexitem

Referendum o vystoupení z Evropské unie se konalo v roce 2016 a Britové v něm těsnou většinou rozhodli o vystoupení. Brexit se ale několikrát odkládal a způsobil pád dvou vlád konzervativců. Premiér David Cameron po uveřejnění výsledků referenda v roce 2016 rezignoval a na konci července rezignovala také Theresa Mayová. Stalo se tak poté, co se jí nepovedlo realizovat brexit.

Politici z obou stran „barikády“ upozorňují na možné velké hospodářské ztráty, k nimž může dojít, pokud proběhne takzvaný tvrdý brexit bez dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií.