V Indonésii přišli na neobvyklý způsob přilákaní turistů. Mimo jiné jde o tradiční masáž na zvětšení penisu

„Musíme popularizovat ideu tradiční medicíny pro turismus. Máme úžasné odvětví bylinné medicíny, o němž nikdo mimo Indonésii neví. Pokud to představíme správně, cizinci budou mít zájem,“ sdělil Putranto.

Podle ministra jde o řadu produktů a služeb, které by turisté mohli v zemi dostat. Politik odkazoval na takzvaný Tongkat Ali, druh listu přispávající k posílení výdrže a nabíraní svalové hmotnosti, a místní analog Viagry – Purwaceng.

Další atrakci pro léčebnou turistiku může být Kerok - způsob léčení různých onemocnění otíráním mince o záda s použitím mentolové masti, která prý zvyšuje oběh krve a kyslíku.

„Nepodceňujte Kerok. Kdybychom měli 100 pokojů a trvalo by to 20 minut na osobu, představte si, jaký by byl příjem. Existuje mnoho dalších kulturních skvostů, které jsme nevyužili, protože je považujeme za samozřejmost. Ale pro cizince je to něco zajímavého,“ sdělil Putranto.

Jedním z takových dost exotických skvostů tradiční medicíny je podle ministra Mak Erot – masáže na zvětšení penisu. Název této procedury navazuje na jméno Indonésky, která byla známá díky tomu, že pomáhala mužům zvětšovat své mužství pomocí bylin a modliteb.

O průměrné délce

V říjnu německý portál Bild přinesl informace o výzkumu odborníků z londýnského King’s College. Ti zdokumentovali délku 15 tisíc penisů, a to jak v „pasivním“, tak i „aktivním“ stavu. Podle zveřejněných výsledků v klidném stavu činí průměrná délka mužského penisu 9,14 centimetrů, zatímco v „aktivním“ stavu dosahuje 13,2 centimetrů.

V rámci studie bylo také 55 000 mužů i žen dotazováno, zdali jsou oni a jejich partneři spokojeni s délkou. Přesně polovina lidí prohlásila, že je spokojena a šťastná, píše německý portál. Celých 85 % dotazovaných žen sdělilo, že jsou spokojeny s délkou jejich partnera.