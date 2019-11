Hluboké výstřihy v klecích. Podívejte se na nejkrásnější bojovnice MMA

Veronica Macedo (24 let)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Veronica Macedo (@veronicamacedomma), Zář 19, 2019 v 3:45 PDT

Je jasné, že v podobném seznamu nemůže chybět dívka z Jižní Ameriky. Veronica Macedo představuje Venezuelu, ale má i portugalské kořeny. Bojovnice se do UFC dostala po pěti vítězstvích a remíze na samotném začátku kariéry, ale v nejsilnější organizaci třikrát za sebou prohrála. Minulé léto Macedo v octagonu poprvé vyhrála a vyhnula se tak vyloučení ze šampionátu, zároveň získala od UFC druhý bonus za dobu boje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Vamos pues 📸 @desautomatas Příspěvek sdílený Veronica Macedo (@veronicamacedomma), Srp 6, 2019 v 4:57 PDT

Paige VanZant (25 let)

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🇮🇱🙏🏼 Příspěvek sdílený Paige VanZant (@paigevanzant), Lis 8, 2019 v 4:07 PST

Jedna z nejpopulárnějších světových bojovnic má těžký osud. Ve škole se dívce často vysmívali a ve 14 letech ji na večírku znásilnilo několik opilých kluků, štvanice tím pouze zesílila. V těchto těžkých dobách dívku napadaly myšlenky o sebevraždě, ale nakonec tyto obtíže překonala a promluvila o nich ve své autobiografii. Nyní VanZant zaujímá 15. místo ženského žebříčku UFC nejlehčí váhy, ve své kariéře získala osm vítězství a čtyřikrát prohrála.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🖤🍏🔫 Příspěvek sdílený Paige VanZant (@paigevanzant), Zář 14, 2019 v 12:58 PDT

Mackenzie Dern (26 let)

Zobrazit příspěvek na Instagramu 115lbs 🙏🏼 @myproteinus @wartribegear Příspěvek sdílený Mackenzie Dern 🇺🇸🇧🇷 (@mackenziedern), Říj 11, 2019 v 9:29 PDT

Otec a macecha Mackenzie jsou Brazilci, proto se dívka od dětství zajímala o ju-jitsu. To Američance pomohlo k solidním úspěchům na světové úrovni a přejít do MMA a po několika vítězství i do UFC. První porážku Dern utrpěla v říjnu, kdy šla do zápasu proti Amande Ribas čtyři měsíce po porodu.

Aleksandra Albu (29 let)

Ruska moldavského původu je stálým hostem žebříčků nejkrásnějších bojovnic. Kariéra Aleksandry Albu začala před několika lety, v roce 2015 se stala první Ruskou v UFC, i když sama přiznává, že smíšené bojové umění je pro ni jen koníčkem. Dívka svoji kariéru v UFC zahájila dvěma vítězstvími, ale poté také dvakrát prohrála.

Michelle Watersonová (33 let)

Zobrazit příspěvek na Instagramu WAITING...👑👑👑 #MOMCHAMP #ufctampa Příspěvek sdílený Michelle Waterson (@karatehottiemma), Říj 10, 2019 v 10:16 PDT

Americká sportovkyně má thajské a kavkazské kořeny, po vystudování si dokonce vyzkoušela kariéru modelky. Brzy ale pochopila, že má blíže k MMA, navíc se od dětství věnovala karate. Po vítězství v Invicta FC Američanka přešla do UFC. Nyní Watersonová zaujímá osmé místo mezi nejlehčími bojovnicemi, za celou kariéru sedmnáctkrát zvítězila a sedmkrát prohrála.

Rachael Ostovich (28 let)

Zobrazit příspěvek na Instagramu ALOHA🌺 #2bdesiredswimwear @2bdesiredswimwear Příspěvek sdílený Rachael Ostovich (@rachaelostovich), Lis 11, 2019 v 1:46 PST

Američanka narozená na Havaji v MMA nedosáhla velkých úspěchů, ale před několika lety se dostala do UFC. Už tehdy dívka „vlastnila“ nemalé silikonové implantáty, což s jejím vzhledem pomohlo k její popularitě. Jméno Ostovich se proslavilo i historií o domácím násilí, za které už její bývalý muž byl odsouzen na čtyři roky. Ale jméno bojovnice popularitu sportovními úspěchy nenabírá, nyní má za sebou čtyři vítězství a pět porážek.

Anastasia Jankova (28 let)

Do žebříčku musí patřit i jedna z nejznámějších Rusek světa smíšeného bojového umění. Anastasia byla úspěšná už v bojovém sambu, thajském boxu a kickboxu. V roce 2013 zahájila kariéru v MMA. Nyní má na svém „účtu“ pět vítězství a jednu porážku.

Ariane Lipski (25 let)

Brazilská sportovkyně s polskými kořeny profesionální kariéru začala poměrně brzy a v kleci se aktivně projevovala. Stala se šampionkou ligy KSW a přešla do UFC, kde debutovala v lednu 2019. Svoji kariéru v UFC zahájila dvěma porážkami, dívka poté vyhrála listopadový turnaj v Sao Paulu, čímž zastavila sluchy o jejím propuštění. Lipski nyní drží 12 vítězství a pět proher.

Eliška Pelechová (23 let)

Tato křehká česká blondýnka rozdává tvrdé rány, je mistryní republiky a vítězkou Evropského poháru v thajském boxu. Naposledy před týdnem vyhrála jeden z hlavních duelů Gladiators Night v Českých Budějovicích. Elišku mohli fanoušci vidět i v pražské O2 aréně na turnaji OKTAGON 15.

Nikoleta Domoráková (25 let)

Tato nadějná slovenská bojovnice se taktéž představil v Praze na OKTAGONu 15. V MMA má za sebou jednu porážku.