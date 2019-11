Irák posiluje bezpečnost hranic se Sýrií. Brání se utíkajícím bojovníkům IS

Podle zprávy agentury, velení pohraniční služby Iráku zahájilo rozmísťovaní obranných opevnění podél irácko-syrské hranice v guvernorátu Ninive a provincii Anbar. Úkolem je zabránit pašeráctví a proniknutí teroristů.

Dříve televizní kanál NBC informoval o tom, že teroristé Islámského státu* opouštějí území Sýrie v důsledku porážek a směřují do nekontrolovaných horských oblastí Iráku.

V prosinci roku 2017 vedení Iráku informovalo o tom, že se mu konečně podařilo osvobodit území země od teroristů IS*. Stalo se to po třech a půl letech války s teroristy, kteří okupovali kolem třetiny země. Irácké bezpečnostní složky však informují o opakujících se pokusech teroristů podnikat diverse či útoky.

27. října americký prezident Donald Trump informoval o likvidaci vůdce Islámského státu* Abú Bakra al-Bagdádího. Ten v roce 2014 z mešity v teroristy obsazeném Mosulu vyhlásil založení „islámského chalífátu“ na Blízkém východě. Od té doby média nejednou informovala o jeho smrti, tyto zprávy však nebyly nikdy potvrzeny.

IS* už není nejnebezpečnější teroristickou organizaci?

Podle nedávno zveřejněné zprávy Institutu pro ekonomiku a mír (IEP) - Global Terrorism Index 2019 – z pozice nejnebezpečnější teroristické organizace IS* sesadil Tálibán. Tento fakt odborníci spojují s její prohrou v Iráku a Sýrii. Uvádí se, že počet úmrtí na následky útoků Islámského státu* byl o 69 % nižší v porovnání s rokem 2017 a o 85 % nižší v porovnání s rokem 2016.

Odborníci však varovali, že roste počet poboček IS* a skupin, které se zavázaly k věrnosti této organizaci, a to mimo území Iráku a Sýrie. Vliv skupiny tak nadále proniká do jižní Asie, severní a západní Afriky. Pořád existuje i hrozba pro evropské státy, říkají odborníci – na pozadí stažení jednotek Spojených států ze Sýrie a tureckého vpádu do severní oblasti země ozbrojenci můžou utéct z regionu do Evropy.

Je třeba poznamenat, že mluvčí tureckého ministerstva vnitra Ismail Catakly již prohlásil, že Turecko zahájilo deportace zatčených bojovníků IS* do zemí jejich původu.

*teroristická organizace zakázána v Rusku.