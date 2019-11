Neznámí pachatelé vyloupili klenotnici Zelená klenba v Drážďanech, škoda jde do miliardy eur

„Vycházíme z toho, že něco bylo ukradeno. Co konkrétně bylo ukradeno, nelze nyní přesně určit,“ řekla Sputniku během telefonního rozhovoru mluvčí městské policie a dodala, že „pachatelé jsou zatím na útěku“.

Policejní mluvčí uvedla, že k loupeži došlo „v pondělí ráno“. Dodala, že budova muzea byla v té době pro návštěvníky uzavřena.

Wertvollste Stücke sind in NY - Milliarden-Wert! Die Schätze im „Grünen Gewölbe“ https://t.co/DtqS7DaV7V — BILD (@BILD) November 25, 2019

Předtím zástupkyně tiskové služby Státní sbírky uměleckých děl Drážďan nedokázala telefonicky potvrdit korespondentovi Sputniku informaci novin BILD o tom, že známá klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe), kde se nacházejí šperky a umělecké předměty ze sbírky saských králů, byla napadena neznámými pachateli. Dodala, že situace bude vysvětlena na tiskové konferenci, kterou chce vedení Státních sbírek uměleckých děl Drážďan provést v pondělí.

© AP Photo / Matthias Rietschel Ukázka kolekce v klenotnici Zelená klenba v Drážďanech (archivní fotografie)

Portál deníku Focus napsal, že podle záběrů z bezpečnostních kamer jsou pachatelé „nápadně malého vzrůstu". Do budovy se jim podařilo proniknout po páté hodiny ráno poté, co ochromili přívod elektrické energie do uměleckých sbírek. Do klenotnice se dostali rohovým oknem do místnosti, kde byla největší část pokladu.

Škoda se podle prvních odhadů může vyšplhat až k miliardě eur (25,5 miliardy korun).

Předtím noviny BILD informovaly o „největší krádeži uměleckých klenotů v poválečné historii“. Podle novin jde o krádež „antických šperků v hodnotě téměř jedné miliardy eur“. Na policii novinářům z Bildu řekli, že pachatelé jsou na útěku, v klenotnici pracují vyšetřovatelé.