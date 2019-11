Čas na pizzu: Podívejte se, jak si toto rozkošné štěně zlatého retrívra hraje se svou oblíbenou hračkou

Každý z nás má nějaké oblíbené jídlo. A vypadá to, že ani zvířata nejsou výjimkou. Naši psí přátelé například milují dobré jídlo a jsou tak moc zvědaví, že by nejraději snědli úplně všechno, co vidí. A je jim úplně jedno, jestli je to šťavnaté maso nebo jsou to špinavé staré boty.