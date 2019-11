Zima se opět blíží? Fanoušci Hry o trůny kvůli tajemnému příspěvku spekuluji o alternativní verzi finále seriálu

Fanoušci světoznámého seriálu Hra o trůny šílí kvůli příspěvku, který byl zveřejněn na oficiální stránce seriálu na Twitteru. Podle nich by totiž měl naznačovat remake poslední sezóny seriálu. Informuje o tom portál Bustle.

„Zima se blíží... opět.“ Právě tento příspěvek přilákal pozornost fanoušků seriálu Hra o trůny. Nicméně, kromě výše uvedeného sloganu daná zpráva neobsahovala žádné další detaily.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) November 25, 2019

Krátce poté, co se příspěvek objevil na Twitteru, začali fanoušci spekulovat o tom, že by to mohlo znamenat alternativní verzi ukončení této televizní show.

Závěrečné díly populárního seriálu Hra o trůny totiž zklamaly celou řadu diváků. Daenerys tehdy během bitvy s Cersei Lannister přikázala svému drakovi, aby spálil město. Učinila tak i přesto, že krátce předtím slibovala svým spojencům, že podobnou věc neučiní.

Pod petici, v níž fanoušci fantasy ságy žádají televizi HBO, aby znovu natočila osmou sérii, se podepsaly skoro dva miliony lidí.

Autoři petice si stěžovali na to, že se David Benioff a Daniel Brett Weiss (tvůrci seriálu, pozn. red.) ukázali jako nesmírně neschopní autoři, když nemají k dispozici výchozí materiál (knihy), který by mohli použít. Dle fanoušků si tento seriál zaslouží takovou poslední sérii, která by měla smysl.

Jiná verze finále se však nejeví jako moc pravděpodobná. Programový šéf HBO již tuto možnost na červencové tiskové konferenci vyloučil.

„Existuje jen velmi málo nevýhod mít tak populární seriál. Jednou z nich je ale to, že když se pokusíte show ukončit, mnoho lidí bude mít různé názory na to, jak by to mělo vypadat,“ řekl tehdy Bloys.

To ale fanoušky seriálu na Twitteru nezastavilo. Jeden uživatel napsal: „Přichází remake 8. sezóny.“. Další uživatel pak napsal, že „remake 8. sezóny je potvrzen“.

Nový prequel k seriálu Hra o trůny

Na konci října informovala americká televizní síť HBO o tom, že bude natáčet nový seriál, který bude tzv. prequelem ke Hře o trůny o historii dynastie Targaryen.

Série bude založena na sérii knih Píseň ledu a ohně od George Martina, událost se odehraje 300 let před Hrou o trůny a vypráví příběh jednoho z velkých domů Westerosů - domu Targaryen.

Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.

Popularní seriál

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy – 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

​Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a ohně od spisovatele George Martina.