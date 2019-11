USA nejsou připraveny k věcné diskuzi o prodloužení smlouvy START III, prohlásili v Moskvě

„Americká strana není bohužel připravena zapojit se do věcné diskuze o této otázce,“ řekl Rjabkov v rámci odpovědi na otázku o perspektivách podloužení smlouvy Start III.

Rjabkov: Rusko navrhlo USA prodloužení smlouvy Start III na 5 let, ale pokud je to nepřijatelné, je to možné i na kratší dobu.

Smlouva o snižování strategických útočných zbraní (Start 3), podepsaná v roce 2010, zůstává jedinou platnou smlouvou mezi Ruskem a Spojenými státy o omezení zbrojení. Platnost dohody končí v únoru 2021 a Washington zatím neoznámil, zda má v úmyslu ji prodloužit. Americký prezident Donald Trump hovořil o přání vypracovat novou trojstrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. V Pekingu byl tento nápad zamítnut. Na čínském MZV odsoudili odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu

Odstoupení USA od Smlouvy o raketách středního a kratšího doletu vážně poškodí mezinárodní systém kontroly zbrojení a strategické stability, prohlásil náměstek ministra zahraničních věcí ČLR Ma Čaosü.

„Spojené státy se již staly největším destabilizujícím faktorem na světě, aktivně a ve všech oblastech rozvíjejí svůj bojový potenciál, odstupují od celé řady mezinárodních dohod, uchylují se k jednostranným akcím, zveličují soupeření mezi velkými zeměmi a otevřeně označují Čínu a Rusko za hlavní strategické konkurenty," řekl diplomat novinářům po konzultacích s náměstkem ministra zahraničních věcí RF Sergejem Rjabkovem.

Zdůraznil, že „USA ze všech sil zastrašují a vyvíjejí nátlak na Čínu a Rusko; tyto kroky podkopávají mezinárodní systém kontroly zbrojení a také vážně poškozují globální strategickou stabilitu“.

2. srpna vypršela platnost smlouvy INF. Začátkem tohoto roku Washington oznámil jednostranné odstoupení od této dohody a obvinil Rusko z jejího dlouhodobého porušování. Moskva veškerá obvinění odmítá. Na začátku července podepsal ruský prezident Vladimir Putin zákon o pozastavení smlouvy. Rusko opakovaně prohlašovalo, že beze zbytku plní smlouvu INF. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uváděl, že Moskva má k Washingtonu velmi závažné otázky ohledně plnění smlouvy samotnými Američany. Podle jeho slov jsou obvinění ze strany USA z porušení smlouvy INF neopodstatněná.

Konzultace o strategické stabilitě

Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov pozval čínského náměstka ministra zahraničí Ma Čaosü do dalšího kola rusko-čínských konzultací o strategické stabilitě, uvádí zpravodaj Sputniku.

„Naše kontakty považujeme za důležitou formu stále se upevňujícího strategického partnerství mezi našimi zeměmi. Těšíme se na velmi produktivní výměnu názorů s Vámi a Vašimi kolegy ... Kromě toho mi dovolte pozvat Vás a Vaše kolegy do Ruska na další kolo těchto výměn," řekl Rjabkov na setkání s Ma Čaosü, které začalo v Pekingu.

Jak již dříve čínské ministerstvo zahraničí informovalo, na dvoustranných konzultacích o strategické stabilitě, které začaly ve středu v Pekingu, si strany vyměňují názory na otázky kontroly zbrojení a další témata, která jsou pro obě strany zajímavá.