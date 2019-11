Paleontologové našli v muzeu „draka“ ze Hry o trůny

Výsledky výzkumu jsou uveřejněny v časopise Historical Biology a stručně o něm pojednává National Geographic. Mezinárodní skupina paleontologů prozkoumala ostatky pterosaurů, které byly v různých dobách nalezeny na území různých zemí, především ve Velké Británii, USA, Brazílii a v Kanadě.

Pozornost vědců upoutala zkamenělina objevená v Německu již v roce 1984 a od roku 1990 uložená v Muzeu přírodní historie ve Stuttgartu. Ukázalo se, že tato bytost neobvykle tmavého zabarvení patří k dříve neznámému řádu pterosaurů – předků současných ptáků, jejichž „zobáky“ byly vyzbrojeny ostrými zuby.

Předpokládá se, že to byli první létající obratlovci. Nový druh byl nazván Targaryendraco wiedenrothi. Jeho zástupci žili asi před 130 miliony let. Rod je to unikátní, a proto vědci začali znovu zkoumat další fosílie.

Nakonec bylo znovu popsáno šest pravěkých tvorů, protože se ukázalo, že to byli blízcí příbuzní Targaryendraco wiedenrothi. Byli zahrnuti do nově objevené skupiny, která dostala společný název Targaryendraconia.

Zástupci tohoto rodu měli rozpětí křídel od tří do osmi metrů. Měli velmi dlouhé a úzké čumáky a na konci čelistí zuby. Taková stavba hlavy jim umožňovala úspěšně lovit ryby v oceánu.

Co se týče názvu, ten vznikl na počest vymyšleného královského domu Targaryenů ze Hry o trůny. Hlavní autor výzkumu Rodrigo Pegas z Národního muzea v Rio de Janeiru se přiznal, že je velkým fanouškem tohoto seriálu.

Nejen to však sehrálo svou roli. Ukázalo se, že nový rod pterosaurů má velmi tmavé kosti, což vědcům připomnělo černé draky Targaryenů. Kromě toho byly provedeny biologické paralely. Draci jsou většinou zobrazováni se šesti končetinami – mají čtyři nohy a dvě křídla.

„To však nemá žádný biologický smysl,“ tvrdí Rodrigo Pegas. „V přírodě neexistoval ani jeden obratlovec, který by měl tolik končetin v takové konfiguraci.“

Autor Hry o trůny George R.R. Martin si vzal jako základ anatomii pterosaurů, kteří byli skutečnými bytostmi žijícími před miliony let. Proto mají jeho vymyšlení draci pouze čtyři končetiny: dvě křídla a dvě nohy.