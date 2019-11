Sbohem Rusko, Sojuzy už nepotřebujeme: NASA vypraví astronauta k ISS na americké výletní lodi

V červencové zprávě, kterou dostal k dispozici Sputnik, se uvádělo, že téměř měsíční lety amerických pilotovaných lodí k ISS s turisty jsou v plánu na říjen 2020, březen a srpen 2021. Každá loď dopraví na stanici tři turisty.

Na portálu NASA se píše, že agentura hodlá koupit letenku pro astronauta, který má vykonat měsíční let na ISS za účelem lékařských a biologických pokusů a nutnosti komercializace nízké orbity.

Kratší než obvykle

NASA vysvětlila, že obvykle lety na ISS trvají asi půlroku, tentokrát však bude potřeba méně času. Astronaut má získat údaje o fyziologickém a psychologickém aspektu lidského chování za účelem zabezpečení zdraví a činnosti astronautů v budoucích pilotovaných výpravách do vzdáleného vesmíru.

V USA vyvinuli nové pilotované lodě: Crew Dragon společnosti SpaceX, Starliner společnosti Boeing. Na začátku června NASA sdělila, že od roku 2020 získají kosmičtí turisté možnost vydat se k ISS americkými pilotovanými loděmi. Finanční ředitel NASA Jeff DeWit připomněl, že měsíční let k ISS přijde turistu na více než 59 milionů dolarů.

Bylo rovněž oznámeno, že společnost Space Adventures zahájila příjem přihlášek od zájemců o let k ISS lodí Starliner. Dříve turistická kancelář nabízela pouze let ruskou lodí Sojuz. Jiný způsob pro turisty dostat se na ISS neexistoval. V letech 2001-2009 dopravily Sojuzy na stanici podle smlouvy se společností Space Adventures sedm turistů, z toho dvakrát Američana Charlese Simonyiho. Za desetidenní let Sojuzem k ISS měli turisté v různých letech zaplatit 25-50 milionů dolarů.