Spekulace a bezdůkazné opakování předchozích tvrzení. Čínské velvyslanectví posílá BIS jasný vzkaz

Na oficiálních stránkách ambasády však její mluvčí uvádí, že k takovému prohlášení nemá kontrarozvědka žádný faktický důkaz a jedná se o jednostranné spekulace. A kromě toho ambasáda přidala ještě jedno doporučení.

„Obvinění příslušného českého úřadu vůči Číně jen opakuje jeho předešlé konstatování a nemá žádný faktický důkaz. Doufáme, že příslušný úřad bude moct věnovat více pozornosti záležitostem, které přispějí vzájemné důvěře a spolupráci mezi našimi zeměmi místo vydávání zpráv založených na jednostranných spekulacích,“ stojí na webu.

Výroční zpráva BIS

Ve výroční zprávě mimo jiné zaznělo i jakési varování před pozvánkami do Číny na školení, semináře či poznávací zájezdy. Tyto příležitosti by totiž mohly být čínskými zpravodajskými službami využity, a to k oslovení pro spolupráci a vyvolání dojmu u dotčené osoby, že Číně „něco dluží“.

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za rok 2018 popisuje činnosti cizích státních zpravodajských služeb, hlavně Číny a Ruska, namířené proti České republice. Veřejná výroční zpráva byla zveřejněna dne 26. listopadu na oficiálním webu BIS.

Tvrdí, že v Česku vloni působily všechny tajné služby z Ruské federace. Pokud jde o Čínu, pak zpravodajská služba hovoří o navýšení intenzity i rozsahu zpravodajských aktivit.

​BIS ve své zprávě uvádí, že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo loni působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. Jejich cílem je prý co nejvíce rozdělit společnost.

Zpráva také krátce popisuje činnost příslušníků a spolupracovníků všech ruských a čínských zpravodajských služeb na území ČR. Čínské zpravodajské služby se podle BIS snaží hledat spolupracovníky mezi českými akademiky, ve státní správě nebo bezpečnostních sborech. K nátlakovému prosazování čínských zájmů se tak mají uchylovat i kariérní diplomaté.

Ve výroční zprávě za loňský rok se poté popisují i kyberútoky na ministerstvo zahraničí a armádní e-maily. Podle jedné z kapitol měl český resort zahraničních věcí čelit několika druhům škodlivého softwaru, které lze s velkou pravděpodobností spojit s aktivitami čínské kyberšpionážní skupiny. Tuto oblast má na starosti ale i Vojenské zpravodajství. To upozorňuje před závislostí na dodavatelích technologií, jako jsou 5G sítě, a právě před kybernetickými akcemi.

Nicméně, informace ve zprávě o působení ruských tajných služeb nejsou žádnou novinkou, jelikož se objevily i v minulé zprávě BIS.

K věci své uvedl také ministr zahraničí Tomáš Petříček, který prohlásil, že bere zprávu velmi vážně. „Pro nás informace BIS a dalších zpravodajských služeb slouží především k formulování a také výkonu zahraniční politiky,“ podotkl.