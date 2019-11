Erdogan oznámil datum spuštění Tureckého proudu

„8. ledna bude v Istanbulu start dalšího plynovodu, Tureckého proudu,“ sdělil na slavnostním otevření plynovodu TANAP, které se konalo v provincii Edirne na severozápadě země. Vysílání zajišťovala televizní stanice NTV.

Jak řekl tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ruský prezident Vladimir Putin uvede do provozu plynovod spolu s tureckým prezidentem Erdoganem. Oba prezidenti tento záměr potvrdili při nedávném televizním rozhovoru, dodal mluvčí.

Gazprom naplnil linky Tureckého proudu

Dříve oznámila ruská společnost Gazprom, že došlo k naplnění obou linek plynovodu Turecký proud.

„Obě linky jsou naplněny plynem, počínaje pobřežními objekty u Anapy až po přijímací terminál, který se nachází u městečka Kıyıköy na tureckém pobřeží,“ uvádí Gazprom.

Bylo uvedeno, že k zahájení provozu je připravena kompresorová stanice Russkaja a pobřežní úsek na území Ruska. Kromě toho jsou také dokončovány závěrečné práce na přijímacím terminálu v Turecku.

Dvě linky plynovodu Turecký proud mají podle projektu kapacitu až 15,75 miliard krychlových metrů. První bude dodávat ruský plyn tureckým spotřebitelům, druhá do zemí jižní a východní Evropy.

Výhoda pro Evropu?

V Turecku dříve vysvětlili, proč bude plyn z Tureckého proudu pro Evropu výhodný. Členka prezidentského úřadu Turecka pro bezpečnost a zahraničí politiku Nursin Atesoglu Guney uvedla, že ve srovnání s americkými nabídkami je ruský plyn velmi levný, a proto je pro evropské spotřebitele plynovod Turecký proud výhodnější. Kromě toho označila plynovod Turecký proud za nejdůležitější strategický projekt, který se kdy podepsal mezi Ruskem a Tureckem. Rovněž vyjádřila přesvědčení, že bude fungovat.

„Tato ohromná síť ruského potrubí již existuje. Její přítomnost dělá ekonomicky odůvodněné výpočty rentability pro Evropany, kteří přijímají rozhodnutí o ruském plynu a upřednostňují ho,“ poznamenala Guney.

Projekt Turecký proud předpokládá výstavbu plynovodu z dvou větví, každá o kapacitě 15,75 miliard metrů krychlových, na moři. První nitka je určena pro dodávky ruského plynu tureckým spotřebitelům a druhá pro zásobování plynem zemí jižní a jihovýchodní Evropy. Uvedení Tureckého proudu do provozu bylo plánováno do konce roku 2019. Gazprom 19. listopadu oznámil, že přípravy na uvedení plynovodu do provozu jsou v závěrečné etapě a že obě nitky Tureckého proudu jsou naplněny plynem.