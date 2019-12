Syrský cestovatel jede do Moskvy, aby daroval Putinovi koně

Slavný syrský cestovatel Adnan Azzam jede na koni z Damašku do Moskvy už sedm měsíců, aby poděkoval ruskému lidu za podporu Sýrie během války a daroval prezidentovi Vladimirovi Putiovi na znak vděčnosti arabského plnokrevníka.

Podle Azzama, který v sobotu dorazil do Rostova na Donu, bylo na úrovni syrského prezidenta Bašára al-Asada přijato rozhodnutí uspořádat akci vděčnosti „mír v Sýrii díky Rusku“. V dubnu tohoto roku se cestovatel vydal na cestu z Damašku do Moskvy přes Bagdád a Teherán, tedy do zemí, které během války podporovaly Sýrii.

„Už jsem na koni najezdil skoro 6 tisíc kilometrů. Navštívil jsem především Bagdád, Teherán, v Rusku Dagestán a Čečensko. Po Rosotovu na Donu bude následovat Voroněž a myslím, že 15. ledna příštího roku budu v Moskvě,“ řekl Azzam.

Cesta je nelehká

„Dělám všechno možné, abych se dostal do Moskvy s hlavním cílem. Jménem Syřanů poděkovat národu, který stál vedle nás během války, a dát prezidentovi Putinovi pro nás ten nejcennější dárek – arabského koně.

Dále povyprávěl o tom, že jeho cesta není snadná. „Když jsem projížděl Íránem, bylo tam velmi teplo, na teploměru to ukazovalo 55 stupňů… V Rusku je teď už zase docela zima,“ řekl Azzam. Nelehké je to dle jeho slov i z hlediska jazykové bariéry a také s hledáním noclehu. Spát může u pohostinných hostitelů, kteří ho pouští i do domu, ale někdy také na ulici. Přijímají ho ale dobře téměř všude.

Vysvětlil, že kůň je pro Syřany symbolem vítězství. Po dokončení své mise se plánuje cestovatel vrátit zpět do Sýrie a začít upravovat dokumentární film. Snímky, které použije do filmu, natáčí během celé své cesty. Tato cesta není pro Azzama první. Před třiceti lety jel na koni ze Sýrie do Spojených států, kde se setkal s prezidentem Ronaldem Reaganem.

Dary pro ruského prezidenta

Během své březnové návštěvy Kyrgyzstánu dostal ruský prezident Vladimir Putin od kyrgyzského prezidenta Sooronbaje Žeenbekova Taigana (kyrgyzského chrta) a orlovského klusáka.

Dary ruskému prezidentovi v podobě psů jsou tak trochu tradicí. Šerchan, kterého prezident dostal, se připojí k Putinově psí smečce. V prosinci 2016 Putin odmítl nabídku dalšího psa od japonské vlády, který byl určen jako partner pro Jume.

Nejednalo se však o prvního koně, který byl Putinovi v Kyrgyzstánu prezentován. V roce 2017 při oficiální návštěvě oba prezidenti navštívili národní park Ala-Archa, kde ruský prezident přijal arabského plnokrevníka.