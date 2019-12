Řecká delegace se skandálem opustila ceremonii za účasti Erdogana

Erdogan učinil na ceremonii v Edirne prohlášení, že Turecko hodlá pokračovat v průzkumu a vrtání na kyperském šelfu a v kyperském ekonomickém prostoru. Podle jeho výroku jsou ve Středozemním moři porušována práva kyperských Turků na vlastnění zdrojů energie na ostrovním šelfu, a Ankara „jedná v rámci mezinárodního práva a žádné křiky a halas nepřinutí“ Turecko ke stažení lodí, jež se tam věnují průzkumu.

Ikonomu sdělil, že odešel z ceremonie s delegací minutu po provokačních prohlášeních. Vysvětlil Skai, že předvídal podobná prohlášení Erdogana a byl na ně připraven.

„Přišel jsem tam jako zástupce řecké vlády za velmi konkrétním účelem: plynovod TANAP má být spojen s Transjadranským plynovodem TAP. Takže jsme měli důvod pro přítomnost na spuštění. Od chvíle, kdy pan Erdogan začal mluvit o problémech nesouvisejících se spuštěním plynovodu, a také provokačním způsobem o Řecku, bylo jasné, že musím odejít,“ řekl Ikonomu.

Turci se, podle jeho slov, zeptali na příčinu odchodu. Vysvětlil jim, že po Erdoganových prohlášeních nemůže zůstat a proto odchází.

Řecké ministerstvo zahraničí odsoudilo pak prohlášení Erdogana a nazvala ho „hlavním porušovatelem mezinárodního práva v regionu“. V Aténách obvinili Turecko z podkopání stability, nedodržování zájmů všech národů v tomto regionu a také z ukázky naprostého opovržení vůči principům dobrého sousedství.

„Lítost vyvolává fakt, že se turecký prezident rozhodl udělat z projektu mírové spolupráce demonstraci vojenské rétoriky a opovržení mezinárodními zákony,“ prohlásili na MZV a poznamenali, že odchod Ikonomua z akce byl přirozeným následkem.

V Aténách vyslovili naději, že si turecké vedení uvědomuje, že respektování mezinárodního práva je jeho povinností.

Projekt TANAP

Jižní plynový koridor (JPK) o délce 3,5 tisíce kilometrů umožní dodávky do Evropy plynu vytěženého na šelfu Kaspického moře. Koridor se skládá z Jihokavkazského plynovodu, TANAP a TAP. Projekt TANAP je věnován dopravě plynu z ázerbájdžánského ložiska Šach Deniz přes Gruzii do Turecka a po výstavbě v roce 2020 TAP také do jihoevropských zemí.

Původní propouštěcí kapacita plynovodu TANAP činí 16 miliard kubíků ročně. Asi 6 miliard kubíků dostane Turecko, ostatní půjde do Evropy po ukončení výstavby TAP přibližně na začátku roku 2020. Akcionáři TANAP jsou: akciová společnost Jižní plynový koridor (51%) SOCAR Turkey Enerji (7%), Botas (30%), BP (12%).

Kypr je fakticky rozdělen mezi řeckou a tureckou komunitu roku 1974. V roce 1983 byla na severu ostrovu vyhlášena Turecká republika Severního Kypru, kterou světové společenství neuznalo. Jednání mezi řeckou a tureckou komunitou o opětném sjednocení Kypru probíhají za zprostředkování OSN. Po ztroskotání řádného kola jednání v roce 2017 se konají konzultace o jejich obnovení.