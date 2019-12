Francie vyzvala USA, aby přestaly vnucovat zbraně zemím NATO

Spojené státy by neměly zavazovat členské státy NATO, aby si od nich kupovaly jejich zbraně. Uvedla to francouzská ministryně obrany Florence Parlyová v rozhovoru pro Journal du Dimanche.

„Nemůžeme dovolit, aby se pod tlakem Washingtonu změnil pátý článek Charty NATO, který zavazuje členy Aliance dodržovat solidaritu, na článek F-35, který by je nutil kupovat americké zbraně,“ sdělila Parlyová.

Ministryně přiznala, že Spojené státy jsou důležitým aktérem NATO a zdůraznila, že americký prezident Donald Trump sám vyzývá evropské země, aby převzaly odpovědnost za svou bezpečnost.

Kromě toho poznamenala, že Evropa „zatím nemá vojenské mechanismy, které by odpovídaly její hospodářské a politické moci“. Podle jejího názoru není budování nezávislé suvrénní pozice rychlým procesem. To by však nemělo stavět členy Evropské unie před výběrem mezi suverenitou Evropy a Severoatlantickou aliancí. Právě naopak by měli členové upevňovat jeden druhého.

Dále Parlyová uvedla, že zajištění bezpečnosti v Evropě není možné bez udržování dialogu s Ruskem.

Francouzský prezident o NATO

Francouzský prezident Macron se nechal na začátku listopadu slyšet, že NATO ztratilo v rámci Aliance koordinaci a označil to jako „mozkovou smrt.

„To, co nyní zažíváme, je mozková smrt NATO. Nemáme koordinaci strategických rozhodnutí mezi USA a jejími spojenci v Alianci. Vidíme nekoordinované agresivní činy ze strany ještě jednoho člena NATO, a to Turecka, v oblasti našich zájmů,“ citovala publikace The Economist jeho slova.

Ekonomický projekt

Dále se nechal slyšet, že poté, co je prezidentem Spojených států Donald Trump, nemohou se již státy Evropské unie spoléhat na Spojené státy. Podle Macrona je naopak nutné posílit vlastní obranu nezávisle na NATO a dodal, že je nutné začít opět strategický dialog s Ruskem.

Dle jeho slov je nutné k jednání s Ruskem přistupovat bez naivity, Evropská unie si rovněž musí uvědomit, že toto sbližování nemusí jít rychle a bude nějakou dobu trvat.

Kritikou francouzský prezident nešetřil na adresu svého amerického protějšku Donalda Trumpa. Podle jeho mínění vnímá americký lídr Severoatlantickou alianci jako „ekonomický projekt“. Vysvětlil, že podle něj Trump vnímá NATO jako projekt, kde Spojené státy zabezpečí jakousi formu geopolitického deštníku. Na oplátku pak požadují „hospodářskou výlučnost,“ sdělil svůj názor francouzský prezident a dodal, že „k tomuto se Francie nezavázala“.