Slavnostní ceremoniál spuštění plynovodu Síla Sibiře za účasti Putina a Si Ťin-pchinga přes telemost

Před týdnem tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov sdělil, že ruský prezident Vladimir Putin a předseda ČLR Si Ťin-pching 2. prosince plánují jednání na dálku, během kterého spustí plynovod Síla Sibiře.

Zprávy o tom, že lídři obou států plánují v prosinci spuštění východní trasy plynovodu pro dodávky do Číny, byly zveřejněny již dříve.

„Připravuje se telemost, dohodli se na tom Putin a Si na schůzce v Brazílii. Skutečně to připravujeme,“ sdělil Peskov novinářům.

Plynovod Síla Sibiře

Gazprom a čínská společnost CNPC podepsaly v květnu 2014 smlouvu na dodávky ruského plynu do Číny východní linkou. Smlouva byla uzavřena na dobu 30 let a stanovuje dodávky Číně 38 miliard kubíků ruského plynu ročně plynovodem Síla Sibiře. Koncem října ukončil Gazprom zaplnění plynovodu Síla Sibiře plynem. Linka je připravena na zahájení dodávek plynu do Číny.

Ke spuštění plynovodu tak dojde s předstihem. Jeho spuštění se původně plánovalo na 20. prosince. V roce 2020 se plánuje do Číny dodat 5 miliard metrů krychlových plynu a v dalším roce export bude činit 10 miliard krychlových. Mezi roky 2022 a 2023 dojde k nárůstu na plánovanou kapacitu.