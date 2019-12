Usilování o neutralitu. Kostel v Norsku musel vyměnit vánoční hvězdu, protože připomínala Davidovu

Uvádí se, že hlava komuny Iren Heng Lauvsnesová, za norskou Konzervativní stranu (Høyre), obdržela četné stížnosti ohledně vánoční výzdoby letničního kostelu Klippen v administrativním centru komuny - městě Jørpeland. Šlo o šestihrannou hvězdu, kterou mnozí interpretovali jako symbol Židů a Izraele.

Lauvsnesová, která je sama členkou kostela, požádala, aby byla hvězda odstraněna a nahrazena „tradiční vánoční hvězdou“. Podle ní nejde o zákaz ze strany komuny, pouze o požadavek ze strany administrativy, aby kostel „udělal něco s tvarem hvězdy“.

„Pro mě jako starostu je důležité, aby veřejná místa zůstala neutrální, zejména když vidíme rozpory a odlišné názory,“ vysvětlila svou pozici Lauvsnesová pro noviny Stavanger Aftenblad.

Je třeba poznamenat, že v kostelu Klippen souhlasili se změnou své výzdoby a uvedli, že neměli v úmyslu nikoho provokovat a že vánoční hvězda jako Davidova vypadala náhodou.

Reakce společnosti

Tento případ se však dostal do středu pozornosti izraelských médií, která citovala šéfredaktora křesťanských novin Dagen Vebjørna Selbekka. Ten ve svém článku kritizoval postup administrativy komuny Strand.

„Místní byrokraté zřejmě nechtějí na své Vánoce židovskou ani izraelskou značku. Musíme jim téměř připomenout některá klíčová fakta o tom, proč vůbec slavíme Vánoce,“ napsal Selbekk s tím, že jde o „oslavování narození židovského chlapce židovské matce v židovské stáji v židovském městě v židovské zemi“.

Požadavek administrativy norské komuny vyvolal rozruch i na sociálních sítích. Uvádí se, že uživatelé Facebooku sdíleli informace o kontaktech Lauvsnesové. Ta uznala, že měla několik telefonátu, SMS a 14 emailů a sdělila, že „byla trochu překvapena, jak hrubí lidé mohou být“.

„Nikdy jsem si nemyslela, že by to byl tak velký problém, nebo že by to mělo být spojeno se svobodou slova,“ dodala Lauvsnesová.