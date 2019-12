„Zbytek světa Evropu ignoruje,“ zabodoval Babiš na klimatickém summitu OSN

Babiš poukázal na to, že konference se nezúčastnili ani zástupci všech členských států EU. „Evropa tady není, ani pan Macron, velký protagonista, ani paní Merkelová, není tu plno dalších premiérů,“ prohlásil premiér ve svém projevu před ostatními politiky.

Mimo jiné dodal, že Česko klimatické závazky stanovené do roku 2020 splní a v některých oblastech je i překoná. Upozornil ale, že uhlíkové neutrality není možné dosáhnout bez jaderné energie.

„Bez podstatného zvýšení jádra v energetickém mixu není možné nejen v České republice dosáhnout uhlíkové neutrality,“ řekl.

S radostí jsem na klimatické konferenci v Madridu oznámil, že cíle do 2020 splníme a překonáme. V případě emisí skleníkových plynů se ČR ve 2017 dostalo na hodnoty o 35 % nižší než v 1990, závazek do 2020 přitom byl 20 %. Do 2030 chceme dosáhnout snížení o 43 % a do 2050 o 80 %. pic.twitter.com/a2tnOzmSGZ — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 2, 2019

Svá slova zopakoval i na Twitteru. Dodal, že Česko na to je připraveno. „Uhlíkové neutrality ale není možné v ČR dosáhnout bez zvýšení jádra v energetickém mixu. Ani bez investic do obnovitelných zdrojů. Bude to stát stovky miliard a energie a my jsme připraveni do toho jít. Úsilí ale musí vyvinout všechny státy světa bez rozdílu a ne jen Evropa,“ napsal Babiš.

Kdo nerespektuje povinnosti?

Babiš také zmínil možné zavedení uhlíkové daně. Podle něj mnoho států nerespektuje závazky a je potřeba řešit otázku klimatu právě s nimi.

„Ty státy, které vyrábějí a mají emise, tak tam se říká, snižte emise. Ale některé státy v pohodě nakupují výrobky z Číny, Česká republika taky. O tom je taky debata, je potřeba se podívat na to. Pokud nedonutíme státy, které nerespektují závazky, a zároveň spotřebováváme a nakupujeme jejich zboží, to je k debatě,“ uvedl premiér.

„Jde o to, že zbytek světa Evropu ignoruje. Pokud Čína, Vietnam, celá Afrika, Indie, jedou uhlí, jdou totálně proti proudu Evropy,“ dodal.