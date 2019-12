Ministerstvo zahraničí KLDR označilo dialog o denuklearizaci za „úskok“ USA

„Pokračující a reálný dialog, o němž mluví USA, není ničím jiným než nezralým úskokem, který si vymysleli, aby nás tímto dialogem spoutali a využili toho ve volbách a s ohledem na politickou situaci v USA,“ prohlásili na ministerstvu.

Ministerstvo zahraničí KLDR znovu připomenulo, že termín až do konce roku, který byl USA vyhrazen, „se blíží den ode dne“, a dodal, že bude-li americká strana i nadále mluvit „jako papoušek“ o dialogu bez konkrétních kroků, nebude KLDR naslouchat jejich slovům.

Podle názoru severokorejského ministerstva jim Pchjongjang dostatečně vycházel vstříc a jeho akce byly vždy „průzračné“. „Teď jsou na řadě USA, a co budou chtít dostat jako dárek k Vánocům, záleží zcela na jejich rozhodnutí,“ dodává Ministerstvo zahraničí KLDR.

Severní Korea dříve uskutečnila další odpálení střel malého doletu z velkorážního raketometu směrem Japonského moře, uletěly asi 380 kilometrů ve výšce až 97 kilometrů, interval mezi dvěma starty činil 30 vteřin. KLDR později prohlásila, že to byla „definitivní prověrka“ velkého raketometu. Zkoušky řídil předák KLDR Kim Čong-un, který vyjádřil „hluboké uspokojení“ s jejich výsledky.

Další odpálení střel KLDR

V záři Severní Korea provedla dvě odpálení neznámých raket z provincie Jižní Pchjongan směrem k Japonskému moři. V souvislosti s odpálením raket v Jižní Koreji vyjádřili znepokojení se situací. O čemž informovalo prohlášení Rady národní bezpečnosti země.

Od května šlo již o desáté odpálení raket. Podle japonské armády se jedná o tři typy raket nové modifikace. Ve dnech 4. a 9. května, 25. července a 6. srpna, Korejská lidově demokratická republika vypustila rakety nové modifikace krátkého doletu na pevná paliva, 24. srpna byly vypáleny střely, které Severní Korea nazývá „supervelkým raketometem“.

Napětí na Korejském poloostrově

Situace na Korejském poloostrově eskalovala poté, co USA a Jižní Korea na konci července odmítly splnit požadavek na zrušení společných cvičení a KLDR začala provádět zkušební starty nových taktických raket. V Pchjongjangu prohlašují, že to dělají jako varovné znamení „militaristům v Jižní Koreji“. V Soulu a Tokiu to hodnotí jako testy nového druhu balistických raket malého doletu.

Rada bezpečnosti OSN požaduje, aby KLDR zastavila vývoj a odpalování všech balistických raket pod hrozbou přísnějších sankcí. Samotný Pchjongjang však s tímto požadavkem nesouhlasí. Orgány KLDR se dříve dobrovolně zavázaly, že pouze nebudou provádět zkoušky balistických raket dlouhého doletu.