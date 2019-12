NATO si našlo novou hrozbu: Lídři Severoatlantické aliance odsouhlasili závěrečné prohlášení

Summit oficiálně začíná dnes večer. Na dané akci se schází lídři 29 členských zemí, a to 70 let po vzniku NATO.

„Jsme si vědomi, že rostoucí vliv a mezinárodní politika Číny představují jak příležitosti, tak výzvy, jimiž se aliance musí společně zabývat,“ cituje DPA.

Daná agentura, která informovala o znění dokumentu, citovala i jeho část. Celé znění textu mají šéfové států a vlád členských zemí zveřejnit tuto středu.

Uvádí se, že se v daném prohlášení nachází i problematické body, přičemž jedním z nich je mobilní síť páté generace 5G. Na jejím budování v Evropě se totiž chce podílet čínský telekomunikační gigant Huawei.

„Jsme si vědomi, že je nezbytné, abychom se spoléhali na bezpečné a odolné systémy,“ uvádí se v dokumentu.

Nicméně, i přes přání Spojených států, v daném prohlášení není zahrnut závazek jednotlivých členských zemí, že při vývoji 5G sítí budou zcela rezignovat na technologie čínské firmy. Washington si stojí za tím, že kvůli produktům od společnosti Huawei nebudou tyto sítě bezpečné. Za důvod označuje to, že daná firma může být nucena předávat data čínským úřadům. To si ale nemyslí Velká Británie ani Německo.

Ovčáček: Jde o dezinformace

K věci se vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který tuto zprávu označil za dezinformaci. Konkrétně měl výhrady k tomu, že agentura DPA uvedla, že NATO v závěrečném prohlášení označí Čínu za možné ohrožení.

„V deklaraci je jasně napsáno, že Čína je pro NATO příležitost a výzva,“ nechal se slyšet Ovčáček a dodal: „O tom, že by to byla hrozba, natož vojenská, tam není ani slovo.“

A co přání Macrona?

Mluvčí českého prezidenta také podotkl, že při sestavování návrhu deklarace bylo cílem, aby výraz hrozba nebyl použit.

Podle informací agentury je navíc v textu závěrečného prohlášení jen okrajově zmíněna výzva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby aliance zahájila zásadní diskuzi o své strategii. Stejně tak spojenci v NATO lídrovi Francie příliš nevyšli vstříc, co se týče jeho přání zintenzivnit dialog s Ruskem. I Rusko je v daném textu zmíněno, a to ve smyslu, že jeho agresivní chování představuje „ohrožení euroatlantické bezpečnosti“. Dále se členové NATO shodli na to, že Aliance zůstává otevřené dialogu a konstruktivnímu partnerství s touto zemí, pokud to ovšem chování Moskvy dovolí.

Mimo to se daní lídři postavili za článek pět alianční smlouvy. Podle něj země NATO považují útok proti jedné zemi nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se, že napadeným členům pomohou.